94.000 interventions de la Protection civile à Alger en 2016 : Hausse des accidents de la route

Près de 94.000 interventions ont été effectuées par les services de la Protection civile au niveau de la wilaya d'Alger en;2016, a affirmé, samedi, une source à la direction de wilaya de ce corps.

Au total 93.633 interventions ont été effectuées par les différentes unités de la protection civile au niveau de la capitale en 2016, a indiqué le chargé de communication auprès de la Protection civile;de la wilaya d`Alger, le lieutenant, Benkhalfallah Khaled.

Le bilan annuel de la protection civile fait état de plus 12.000 interventions dans le cadre de 7.069 accidents de la route enregistrés en 2016, et ayant fait 64 morts et plus de 6.000 blessés.

Les interventions estimées à 92.103 en 2015 ont reculé, contre une hausse pour celles effectuées dans le cadre des accidents de la route qui avaient atteint près de 14.000 interventions en 2015, selon l'intervenant.

Concernant les incendies, 8.080 incendies ont été enregistrés par;les services de la Protection civile à Alger en 2016, soit l'équivalent de 11.111 interventions qui ont concerné aussi les feux de forêts (45), les incendies urbains (983) et industriels (88). Ces incendies ont fait 12 morts et 190 blessés, précise la même source.

Pour ce qui est de la surveillance des plages durant la saison estivale 2016, les plages autorisées à la baignade ont vu l'affluence de près de 3,8 millions d'estivants, selon le même bilan qui relève 6 cas de décès, dont un cas de noyade dans une plage non autorisée à la baignade.

Dans les plages autorisées à la baignade, 4 cas de noyade ont été enregistrés en dehors des heures de surveillance assurées par les;agents de la protection civile, selon le même bilan. Les services de la protection civile ont apporté les premiers secours à 2.533 estivants à travers les plages de la capitale, dont 343 étaient sérieusement exposés au risque de noyade.

Ils ont également sauvé près de 5.000 enfants et évacué 300 estivants vers différents centres hospitaliers pour y recevoir les soins nécessaires pour diverses blessures, conclut la même source. (APS)