Lutte contre la criminalité : Descentes importantes dans des quartiers d’Alger

Les services de Police ont effectué,récemment, des descentes au niveau des quartiers suspects à Alger et dans sept autres wilayas donnant lieu à l'arrestation de 70 individus et à la saisie de 16 kg de kif traité, d'armes blanches et de 400 comprimés psychotropes, a indiqué hier, un communiqué de la DGSN.

Les services de la Sûreté nationale à travers Alger, Tipaza, Boumerdès, Mascara, Bechar, Biskra, Ghardaia et Adrar, sont parvenus à mettre terme aux activités de 70 individus et ont saisi plus de 16 kg de kif traité, 465 comprimés psychotropes et 10 armes blanches, outre le traitement d'autres affaires liées à la contrebande des cigarettes de marques étrangères et locales. Ces opérations préventives interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de renforcement de la sécurité des citoyens et des biens pour endiguer toutes les sortes de crimes, dont les agressions corporelles, les vols et le trafic de drogue, précise le communiqué.

Dans une affaire distincte, les services de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra de Sabra à Tlemcen ont procédé à la saisie de 32.000 cartouches de cigarettes sur la route nationale reliant Sebdou et Beni Senous, chargées à bord d'un véhicule utilitaire.

Dans le cadre de la lutte contre les fléaux sociaux en milieu juvénile, les services de police ont lancé un programme national portant campagnes de sensibilisation au profit des nouveaux stagiaires des centres de formation professionnelle pour la session de février 2017, en vue de les prémunir contre certains fléaux tels que la drogue ou le mauvais usage d'internet, a fait savoir un communiqué de la cellule de communication de la DGSN. Ce programme est dirigé par des cadres de la Sûreté nationale ayant une expérience dans l'action de sensibilisation, ajoute le communiqué.

Le programmes porte sur les dangers de la toxicomanie, le mauvais usage d'internet à l'instar des réseaux sociaux notamment les sites web suspects. Des affaires traitées par les brigades de lutte contre la cybercriminalité seront présentées à l'occasion. (APS)