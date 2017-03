8 bombes artisanales détruites à Tébessa et une cache d’armes démantelée à Tizi Ouzou : L’ANP durcit son offensive

Les exploits que réalise l’Armée nationale populaire sur le terrain de la lutte antiterroriste se succèdent, dans le cadre d’une offensive ininterrompue ayant pour seul objectif d’éradiquer définitivement ce fléau et d’en finir avec les agissements de quelques irréductibles parmi ces criminels qui écument encore nos maquis.

C’est dans cette optique que les opérations de ratissage et des fouilles sont régulièrement menées par des détachements de l’Armée nationale, et dont la dernière en date a été celle engagée hier dans les massifs boisés d’Ait Meslayen de la wilaya de Tizi Ouzou. Le bilan de cette opération s’est traduit par le démantèlement par les forces de l’ANP d’une cache d’armes contenant 1 pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 grenades de confection artisanale, 1 chargeur pour mitrailleuse, des denrées alimentaires ainsi qu’un implorant lot de médicaments.

Ces informations communiquées hier sur le site du ministère de la Défense nationale s’ajoutent à d’autres, également rendues publiques le même jour, et qui font état de la destruction par les éléments de l’ANP de 8 bombes de confections artisanales découvertes à Tébessa. Pour ce qui est de Tizi-Ouzou, la récente opération la plus spectaculaire réussie haut la main par l’ANP, a été celle menée fin février de la région côtière d’Azzeffoun où les éléments de l’Armée nationale sont parvenus à neutraliser 9 dangereux terroristes. Un tel exploit est à même d’attester du haut degré du professionnalisme de l’ANP, son expérience acquise dans la lutte contre le terrorisme, mais l’interopérabilité dans ses différents aspects, ceux du renseignement et de l’intervention, notamment qui peuvent rendre possible ce genre de consécration sur le terrain. Cette opération de « qualité », comme l’a qualifié le MDN dans son communiqué rendu public s’est soldée, rappelle t-on, par la récupération de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunette, un autre à pompe, cinq fusils de chasse, une quantité de munitions et divers objets.

Sur un autre volet, dans la région du sud du pays et plus précisément de la wilaya de Tamanrasset et grâce aux efforts fournis conjointement par les forces de l’Armée nationale et les services de sécurité, le terroriste dénommée Kh. Haroune s’est rendu mercredi dernier, aux autorités militaires de la 6e Région. Selon le communiqué du MDN, ce terroriste était en possession d’une Kalachnikov et d’une quantité de munitions. Avant lui, c’était le terroriste dénommé H. Osman qui s’est également rendu, le 20 mars dernier dans la région de Bordj Badji Mokhtar, et ce, à la suite d’une patrouille de reconnaissance à Timiaouine et dont les éléments de l’ANP mobilisé dans cette opération ont su mettre à profit l’exploitation d’un précieux renseignement. La veille, soit en date du 19 mars, un détachement de l’Armée nationale avait détruit, rappelle t-on, 4 casemates appartenant à des terroristes dans la wilaya de Bejaia, tandis que d’autres détachements et des éléments de la Gendarmerie nationale qui ont agi en coordination avec la DGSN, ont appréhendé 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans la wilaya de Boumerdès. Quinze autres casemates ont été par ailleurs détruites le 19 mars dernier à Ain Defla par les éléments de l’ANP, tandis qu’un élément de soutien aux groupes terroristes a été appréhendés le même jour à Khenchela.

Karim Aoudia