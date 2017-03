Regard : Éteignez les lumières SVP !

Une heure pour la Terre. Tout juste une petite, toute petite contribution pour sauver la Terre, certes, mais elle vaut sûrement son pesant d’or, si chacun de nous cessait de se voiler la face ou encore de se rejeter la balle et de dire que ce n’est pas moi, c’est l’autre lorsqu’il est question de protéger notre planète et d’arrêter de lui asséner des coups, de l’achever, au même titre que les changements climatiques qui la mettent, ces dernières années, dans tous ses états. Une heure les téléviseurs, les micros et les lampes en mode « off », ce n’est certainement pas trop demandé pour remédier à toutes nos bêtises commises au fil des ans et réparer tous les préjudices que nous faisons subir à notre « bulle », consciemment ou sans se rendre compte.

Hier, en effet, la communauté internationale et l’Algérie aussi, en se mobilisant, à travers un geste anodin qu’est d’éteindre nos ampoules pour pas plus de soixante minutes, dans une tentative d’encourager, voire, réhabiliter l’utilisation des technologies non polluantes et surtout appeler à une prise de conscience à même d’épargner à la terre un chaos, devenu, irréversible, à l’heure d’une pollution atmosphérique, de plus en plus, grandissante et visible, à l’œil nu. L’évènement, placé, sous le haut patronage du Président de la République, organisé, par le mouvement SIDRA », ambassadeur officiel de « Earth Algérie Hour » et auquel l’Entreprise nationale de distribution de l’électricité et du gaz et la wilaya d’Alger, est une invitation adressée au citoyen pour aller vers une économie de l’énergie, indispensable, aujourd’hui, pour lutter contre les lourdes conséquences du réchauffement climatique. Réduire nos consommations en énergie électrique, c’est bien plus qu’un geste écologique. C’est carrément un acte de civisme et de citoyenneté. L’implication de la société civile dans la commémoration de l’énième rendez-vous avec les lumières éteintes, est en tous cas, un indicateur incontestable de l’émergence de la culture environnementale qui se fraie doucement, mais sûrement, un chemin, pour devenir une réalité palpable avec tous ces clubs verts qui se créent pour plaider la cause écologique. Une chose est sûre, la sensibilisation demeure le chemin le plus court, pour économiser l’électricité. Consommer mieux et payer moins, voilà une question à prendre très au sérieux.

Samia D.