Bonheur sur le continent africain : L’Algérie en tête

L’Algérie en tête des pays du continent africain en terme de bonheur, et ce pour la deuxième année consécutive, selon le classement du « World Happiness Report » (rapport mondial sur le bonheur).

Publié au cours de la semaine dernière, à l’occasion de la journée mondiale du bonheur, le rapport édité sous l’égide de l’ONU, se base sur six critères, à savoir, le produit intérieur brut par habitant, l’espérance de vie, la liberté, la générosité, l’aide sociale et la corruption des gouvernants. Dans ce classement 155 pays du monde sont cités du plus heureux au moins heureux.

L’Algérie se retrouve à la 53e position, même si un recul important de 15 points par rapport au précédent rapport a été constaté l’Algérie est classée loin devant ses voisins immédiats, à savoir le Maroc et la Tunisie qui occupent respectivement à la 84e et 102e place dans le monde soit la 4e et la 8e place en Afrique. Au niveau du monde arabe, les Emirats arabes unis se place en tête de liste en occupant la 21e dans le monde. Dans le classement mondial, les pays nordiques, à savoir la Norvège (1re), le Danemark (2e ) et l’Islande (3e), forment le trio de tête et ravissent les trois premières marches du podium. Dans le Top 10 figurent tout de même la Suisse (4), la Finlande (5), les Pays-Bas (6), le Canada (7), la Nouvelle-Zélande (8), l'Australie (9) et la Suède (10).

Ils sont suivis de grandes puissances comme les Etats-Unis (14), l’Allemagne (16) et le Royaume-Uni 19e figurent dans le top 20. Mais d’autres pays, comme la France, l'Espagne, et l'Italie sont largement distancés en occupant respectivement la 31e 34e 48e place.

Viennent après les pays les moins heureux qui occupent la queue du classement et qui retrouve principalement au niveau de l’Afrique subsaharienne tels que le Soudan du sud, le Togo, la Guinée et la République Centrafricaine ou encore des pays déchirés par la guerre tels que la Syrie ou le Yemen. Ce rapport vient prouver que l’Algérie est dans le droit chemin, malgré les défis régionaux et l’instabilité à ses frontières, elle parvient à maintenir une stabilité interne sociale et économique qui sont le fruit de la série des réformes engagés depuis 2011 et qui se sont couronnées par la nouvelle Constitution de 2016, laquelle est clairement structurée autour de la promotion des libertés individuelles et collectives et le développement économique et social durable conformément à la définition du bonheur brut mondial défini par « les trois piliers du développement durable. Les bien-être social, économique et environnemental sont indissociables ». Il faut noter que, quatre gouvernements nationaux (le Bhoutan, l’Équateur, les Émirats arabes unis et le Venezuela), ont nommé des « ministres de bonheur » responsables de coordonner les politiques nationales pour un meilleur bien-être des citoyens.

El-Bey Mohamed El-Amine