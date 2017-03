Grand Angle : À quand la fin du drame ?

Le 26 mars 2015, la coalition militaire arabe menée par l'Arabie saoudite a fait son intrusion dans la guerre au Yémen. Deux ans après, la situation s'est complexifiée au point où il est impossible de prédire une fin à ce conflit destructeur, porteur de graves conséquences pour le pays et la région. Et le pire c'est que « malheureusement, rien ne laisse entrevoir la lumière au bout du tunnel », estime Adam Baron, expert lié à l'European Council on Foreign Relations. Les efforts de l'envoyé onusien n'ont pas pu aboutir à un règlement politique et les négociations sont en panne. Pour Peter Salisbury, chercheur à l'institut londonien Chatham House « Le Yémen est devenu un bourbier ». Pis encore « le pays s'est fracturé à tel point qu'il est difficile d'imaginer son avenir comme Etat unitaire viable », ajoute ce chercheur. Pourtant, il est difficile de croire que c'est là l'objectif recherché par les parties en conflit au Yémen. On ne peut pas imaginer que des Yéménites puissent ainsi contribuer volontairement au risque encouru d'une partition de leur pays. Mais bien plus encore, comment les parties en conflit et tous les protagonistes peuvent-ils demeurer aveugles devant le drame qui frappe le pays et sa population, au moment où il est attendu d'eux de se mettre autour d'une table de négociations pour trouver un terrain d'entente qui permette de mettre fin à une guerre fratricide. Les estimations de l'ONU, après deux ans de combats doivent donner à réfléchir. Au bout de ce laps de temps, 7.700 morts, majoritairement des civils, plus de 42.500 blessés et trois millions de déplacés sont recensés. Et aujourd'hui le Yémen, pays le plus pauvre du monde arabe, est le théâtre de « la pire crise humanitaire au monde ». La sonnette d'alarme tirée par l'ONU et les ONG ne semble pas avoir suscité la réaction espérée, ce qui ne manque pas d'aggraver le coût humain payé par une population impuissante. Pourtant tous les observateurs s'accordent à dire que « ce conflit n'est favorable à aucun pays de la région ». Plus grave encore, c'est le devenir du pays qui est pris en otage puisque, selon la porte-parole du Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) pour le Yémen et l'Unicef, le nombre d'enfants déscolarisés a plus que doublé, atteignant le nombre de près de 3,5 millions de jeunes. Or le risque souligné est que cette déscolarisation « créera une autre génération qui perpétuera le cycle de violence ». Le Yémen mérite mieux.

Nadia K.