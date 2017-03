Genève 4 sur la Syrie : Tous les sujets sur la table des négociations

L'envoyé spécial de l'Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura a déclaré vendredi que tous les volets de la crise syrienne seraient discutés au cours des négociations qui se sont ouvertes à Genève. M. de Mistura a indiqué lors d'une conférence de presse au Palais des Nations, siège de l'ONU, que ses entretiens avec les délégations du gouvernement et de l'opposition avaient permis « d'entrer dans le vif du sujet ». Les belligérants ont accepté le principe de quatre volets de discussion pour ce cinquième round de pourparlers : la gouvernance (terme flou pour évoquer une transition politique), une nouvelle Constitution, la tenue d'élections et la lutte contre le terrorisme.

Le chef de la délégation gouvernementale syrienne, Bachar al-Jaafari, a demandé au médiateur de discuter en priorité du volet « sécurité et lutte contre le terrorisme », en dénonçant les attaques menées ces derniers jours par des groupes rebelles dans l'est de Damas et dans le centre du pays. De son côté, la délégation du Haut comité des négociations (HCN), qui rassemble des groupes clés de l'opposition, dont des groupes armés impliqués dans l'offensive à l'est de Damas, a souhaité aborder en priorité le volet de la transition politique et notamment discuter du départ du président syrien Bachar al-Assad. « Nous avons donné la possibilité à chaque délégation de choisir un volet », a souligné M. de Mistura. « Mais tous les volets devront être abordés. » Il a expliqué que le fait que les délégations ne se parlent pas directement permet justement de pouvoir aborder des thèmes différents.

« C'est le grand avantage des discussions de proximité », a-t-il dit. Mais le médiateur a tenu, comme lors du round précédent, à prêcher la « prudence » sur les résultats de cette rencontre. « Nous ne nous attendons pas à des miracles, ni à des percées, ni à des ruptures », a-t-il répété. Les forces gouvernementales syriennes ont repris depuis vendredi toutes les positions conquises dimanche par les terroristes lors d'un assaut surprise contre l'est de Damas, ont annoncé les médias officiels. « L'armée a reconquis tous les secteurs où s'étaient infiltrés les terroristes entre les quartiers de Jobar et Qaboun, après d'intenses opérations militaires », a indiqué l'agence de presse officielle syrienne Sana.

