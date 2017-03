Bangladesh : 26 mars 1971, l’indépendance est proclamée

Le Bangladesh fête aujourd’hui la fête nationale de son pays. « Le 26 mars est le jour de la conquête de l’identité de notre nation », a indiqué le Premier ministre, Sheikh Hasina, dans un message dont une copie a été transmise à notre rédaction.

Le père de la nation, Bangagandhu Seikh Majibur Rahman, a proclamé officiellement l’indépendance le 26 mars 1971. Dans ce message, le Premier ministre rappellera également les engagements pris pour faire du Bangladesh un pays prospère. « Au cours des 8 dernières années, nous avons mis en œuvre des programmes de développement dans tous les secteurs », est-il souligné.

Et à Sheikh Hasina d’affirmer « le Bangladesh est devenu un modèle de développement socio-économique ». Il poursuivra en indiquant : « Nous allons transformer le Bangladesh en un pays à revenu intermédiaire d’ici 2021 et un pays développé en 2041.» Par ailleurs l’ambassadeur du Bangladesh en Algérie, M. Mohamed Abdul Hye, a expliqué la politique de tolérance zéro de son pays envers l’extrémisme et le terrorisme. « Suite aux attentats terroristes de Gulshan, à Dacca le 1er juillet 2016, des mesures policières et la campagne de déradicalisation ont été renforcées, de même que des mesures de sécurité ont été adoptées dans tout le pays pour éviter la répétition de tels incidents », a indiqué le diplomate. Il estimera que « le terrorisme est un défi mondial qu’aucun pays ne peut relever seul. Seuls des efforts coordonnés et concertés permettront de traiter cette menace mondiale ». R. I.

Raid antiterroriste

Des militaires ont donné hier l'assaut contre des terroristes présumés retranchés dans un immeuble de cinq étages dans le nord-est du Bangladesh, évacuant 78 civils bloqués dans le bâtiment depuis plus de trente heures. « Les 78 civils (...) piégés dans l'immeuble depuis plus d'une journée ont été sauvés par les commandos parachutistes », appuyés par des blindés, a déclaré le porte-parole des forces armées, le colonel Rashidul Hasan. L'opération qui s'est déroulée dans la ville de Sylhet « a commencé à 07h00 (01h00 GMT) ce matin et se poursuit », a-t-il ajouté, précisant qu'il y avait eu un « échange de tirs » entre les militaires et les extrémistes regroupés dans un appartement au rez-de-chaussée. Le porte-parole ne pouvait préciser combien d'extrémistes se trouvaient dans l'immeuble. (APS)