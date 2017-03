60 ans du traité de Rome : la hantise de la désintégration

Les dirigeants de l'UE ont renouvelé hier à Rome leur engagement européen, dans une déclaration solennelle, 60 ans après la signature du traité fondateur de l'Union dans la ville éternelle. Sous les applaudissements, chacun des 27 chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que les dirigeants des institutions européennes ont paraphé la « Déclaration de Rome « au Capitole, dans la même salle des Horaces et des Curiaces où avait été signé le traité historique le 25 mars 1957. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a signé la « Déclaration de Rome « avec le stylo original — « la même plume «, a-t-il souligné — que celui employé par le représentant Luxembourg il y a 60 ans. « Il y a des signatures qui durent «, a commenté M. Juncker, longuement applaudi. Avant la signature, le président du Conseil européen Donald Tusk avait exhorté les 27 de l'UE à « prouver aujourd'hui qu'ils sont les dirigeants de l'Europe «. « L'Union après Rome doit être, plus qu'avant, une Union des mêmes principes, une Union avec une souveraineté extérieure, une Union d'unité politique «, a plaidé M. Tusk au moment où le Royaume-Uni s'apprête à divorcer de ses partenaires. La Pologne, qui avait menacé de ne pas signer la Déclaration de Rome en raison de désaccord sur le concept d'Europe à « plusieurs vitesse «, a finalement agréé le document sans modification.



Des milliers de personnes manifestent



De milliers de personnes manifestaient hier à Rome en marge des 60 ans du traité fondateur européen, ont rapporté des médias. A l'appel des syndicats et d'organisations comme Greenpeace, plus de 10.000 personnes ont défilé en direction du Colisée en faveur d'« une union libérée des murs, de l'austérité et du racisme », selon des médias. « L'Europe se désintègre et nous avons au maximum dix ans pour la sauver », avait expliqué vendredi l'ancien ministre grec, Yanis Varoufakis, l'un des animateurs de l'action.

Au total, la préfecture a annoncé s'attendre à un total de quelque 30.000 manifestants au sein des différents cortèges et redoute particulièrement que quelques centaines d'activistes Black Bloc — groupes de militants anarchistes ou autonomes — ne viennent s'infiltrer. La police italienne a annoncé dans la matinée avoir trouvé à bord de plusieurs camionnettes « des cagoules, des masques à gaz, des barres métalliques, des fumigènes ou encore des sacs remplis de grosses pommes de pin ». (APS)