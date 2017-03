Le Coin du copiste : Halte à la destruction !

Les grandes nations du monde commencent à tirer la sonnette d’alarme sur l’atteinte aux biens culturels des pays dévastés par des guerres civiles et le terrorisme aveugle comptant éliminer des vies humaines et n’épargnant si les enfants ni les vieillards, pour effacer de la mémoire des peuples toute une civilisation avec ses sites historiques, son patrimoine archéologique, architectural et culturel. C’est parce que, ces dernières années, les conflits meurtriers se sont étendus à tout ce que les hommes ont bâti et ont fait de mieux dans les villes, après avoir porté atteinte à la vie humaine, que le Conseil de sécurité de l’ONU, réuni vendredi dernier à New York, en constatant concrètement qu’il y a vraiment péril en la demeure. L’organisation a ainsi pris la décision de renforcer ses moyens de lutte contre l’atteinte, pour ne pas dire la destruction pure et simple du patrimoine culturel de l’humanité, en prenant des mesures draconiennes pour la poursuite judiciaire des auteurs de ces massacres considérés comme «des crimes de guerre», conformément aux textes législatif du droit international . On peut dans ce sens lire dans une dépêche : «Le texte appelle à protéger le patrimoine dans toutes les zones de conflit, sans limitation géographique et pour tous types de menaces confondus (destruction, vol et pillage, trafic).» Il souligne aussi de «ne pas attaquer des sites du patrimoine culturel ou religieux». La mesure appelle donc des pays comme l’Irak et la Syrie à la création d’unités spécialisées dans cette lutte contre le trafic des biens culturels, véritables trésors de la mémoire, en butte à un acharnement délibéré de la part des groupes terroristes contre tout ce qui peut s’apparenter aux trace de l’art à travers l’histoire des sociétés humaines. Dans un contexte de violence contre la chair des femmes et de leurs enfants blessés ou portés disparus, les mêmes armes de guerre peuvent s’attaquer à un paysage planétaire des civilisations de l’homme depuis la nuit des temps, des cultures qui sont inscrites dans la mémoire des pierres, de l’agile et tous lés édifices historiques. C’est pourquoi, et tout en sachant que l’enjeu majeur de cette protection vise essentiellement un trafic qui finance le terrorisme, «cette lutte renforcée nécessite des moyens importants et qui ne cessent d'augmenter», a reconnu la directrice de l'Unesco, Irina Bokova, venue appuyer le texte. «Des bouddhas de Bamiyan en Afghanistan aux manuscrits de Tombouctou, en passant par Palmyre, les attaques délibérées contre les grands sites mondiaux du patrimoine se sont multipliées ces dernières années.»

L. Graba