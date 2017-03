Récital à l’Opéra : À la mémoire d’Amar Ezzahi

Composé de 14 musiciens, l’orchestre qui avait accompagné Ezzahi était au rendez-vous pour donner un «cachet particulier», le temps d’une soirée châabi dédiée à la mémoire de «Cheikh Leblad», comme l'ont surnommé ses fans. En effet, c’est à la mémoire d’Amar Ezzahi, une figure emblématique de la chanson châabi, qu’un concert a été organisé, vendredi dernier, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh par la chaine de télévision El-Djazaïria, et ce sous l’égide du ministère de la Culture. Cette soirée a été rehaussée par une pléiade de jeunes artistes admirateurs de cette figure cardinale du chaâbi et interprète brillant de ce genre populaire qu’il a incarné pendant un demi-siècle. Laaguab, Karima Saghira, Guendouz Mokdad, Mohamed El-Badji (fils d’El- Badji), tel sont les artistes qui se sont succédé tour à tour sur la scène de l’Opéra d’Alger, et ont gratifié le public d’une collection de célèbres chansons dites «Qsid», interprétées magistralement par feu Amar Ezzahi. Ce bouquet d’artistes a été décoré par le passage inattendu du Cheikh Rabah Deryassa qui a récité un petit poème en hommage à «Amimer», comme le surnomment affectueusement ses fans, ce dernier a été chaleureusement applaudi par le public composé essentiellement de fans de cheik Amar Ezzahi dont le souvenir demeure vivant et impérissable pour son fidèle public. Karima Saghira a égayé la soirée par sa voix féminine suave en interprétant quelques chansons du répertoire algérois du «Cheikh Lebled». Rayha daga daga, Youm el- djemaâ kharjou ryam, Ahl ezzine el-fassi, Ya diff Allah, Adrouni ya ahli et Dirou el-awani, ainsi que d’autres célèbres chansons dun Cheikh ont été interprétées lors de cette soirée par une assistance subjuguée et qui suivait ces reprises religieusement. Natif de Tizi Ouzou, Amar Ezzahi, de son vrai nom Amar Aït Zaï, est l’une des grandes figures de la musique algérienne. Ses premiers pas dans le chaâbi remontent aux années 1960, date à laquelle il rencontre Cheïkh Lahlou et Mohamed Brahimi dit «Cheïkh Kebaïli», qui l’ont initié à la musique qu’il a apprise sur le tas. En 1968, «Amimer» enregistre Ya djahel leshab et Ya el-adraâ (La vierge), ses deux premières chansons qui l’ont révélé pour la première fois. Trois ans plus tard, il enchaîne avec d’autres enregistrements avant de se produire, en 1982, et de mettre sur le marché sa première cassette, Ya rab El I bad, suivie de quelques enregistrements en studio, Ya Dif Allah, El- Djafi, entre autres. Humble et réservé, Amar Ezzahi disparaît pratiquement de la scène artistique à partir des années 1980. Il réapparaît en salle de concert à Alger, en 1987, puis, à la fin des années 1990, lors d’un hommage à El- Hadj M’Hamed El-Anka (précurseur du châabi), avant de s'effacer définitivement de la scène publique. Ezzahi continue toutefois d’animer des concerts en cercle intime durant les fêtes familiales. Son répertoire compte des dizaines de chansons enregistrées. Il est décédé le 30 novembre 2016, dans un hôpital algérois où il avait été admis quelques jours auparavant.

Sihem Oubraham