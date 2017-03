Commission mixte algéro-congolaise : élargir la coopération

L’Algérie et le Congo ont exprimé leur volonté de redynamiser leur coopération bilatérale, à la faveur de la tenue de la 7e session de la grande commission mixte.



«Sous les orientations des Présidents des deux pays, MM. Abdelaziz Bouteflika et Denis Sassou Nguessou, cette 7e session devra être couronnée de plusieurs accords susceptibles de dynamiser la coopération bilatérale», a déclaré le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, à l’issue de son entretien avec son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso. M. Lamamra a ajouté qu’il s’agit de «consolider les acquis et d’élargir cette coopération, pour la hisser au niveau des relations particulières qu’entretiennent les deux pays». «Des relations anciennes, de solidarité et de fraternité, ayant contribué au développement en Afrique», a-t-il dit. De son côte, M. Gakosso a exprimé la volonté de son pays de «redynamiser» sa coopération avec l’Algérie, ajoutant qu’il s’agit de sa «troisième visite en Algérie en l’espace de deux mois, ce qui, signifie, a-t-il souligné, notre volonté de redynamiser notre coopération bilatérale». Il a précisé que le travail consiste à donner une nouvelle dynamique à la coopération, ainsi que son élargissement, soutenant, à cet égard, que les deux disposent des moyens de développer davantage cette coopération, citant, à titre d’exemple, le secteur des hydrocarbures, où l’Algérie a «énormément contribué à former l’élite congolaise», a-t-il noté, tout en rappelant que l’Algérie et le Congo sont «deux pays amis qui ont été côte à côte et qui partagent les même idéaux».

Clôture des travaux des experts



Les travaux au niveau des experts de la 7éme session de la Grande commission mixte algéro-congolaise ont été clôturés hier à Alger. La rencontre a été coprésidée par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l’étranger, Cyprien Sylvestre Mamina.