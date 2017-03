Pour la fête nationale de leur pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue grec et le Premier ministre

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président de la République hellénique, Prokepis Pavlouplos, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son engagement à œuvrer au raffermissement et à la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. «La célébration de la fête nationale de la République hellénique m’offre l’agréable occasion de vous présenter au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos vives félicitations qu’il me plaît d’accompagner de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et de progrès et de prospérité pour le peuple grec ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je souhaiterais, en cette heureuse circonstance, vous réitérer mon engagement à œuvrer, avec vous, au raffermissement et à la consolidation des liens d’amitié et de coopération qui existent entre l’Algérie et la Grèce, en vue de l’établissement d’un partenariat fructueux et mutuellement bénéfique», a ajouté le Chef de l’État. «Je voudrais, également, vous dire toute l’importance que j’attache au renforcement de notre dialogue sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun», a ajouté le Président de la République.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre de la République hellénique, Alexis Tsipras, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de continuer à œuvrer au renforcement du dialogue politique bilatéral. «Au moment où la République hellénique célèbre sa fête nationale, il m’est particulièrement agréable de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos sincères et vives félicitations accompagnées de mes vœux de bonheur et de bien-être personnel pour vous-même et davantage de progrès et de prospérité pour votre pays», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Cette occasion m’offre le plaisir de vous réaffirmer ma volonté de continuer à œuvrer, avec vous, au renforcement du dialogue politique bilatéral et à l’élargissement des bases de la coopération entre nos deux pays, en vue de les hisser au niveau qui sied à la relation de qualité établie entre nos deux pays», a ajouté le Chef de l’État.