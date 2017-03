Expectative

Les cours de pétrole ont légèrement progressé, hier, à 50,99 dollars, à la veille de la réunion prévue, aujourd’hui au Koweït, du comité technique de suivi de la mise en œuvre de l’accord portant sur la limitation des quotas de production de pétrole. Conclu pour les six premiers mois de 2017, pour permettre au marché de se stabiliser, le pacte entre les pays exportateurs, membres et non membres de l’OPEP a certes permis de redresser les cours de l’or noir, mais la baisse de la production opérée dans le cadre de cet engagement n’a pas encore réussi à équilibrer le marché face aux réserves américaines. Une donne qui a contribué, selon les experts, à la baisse des prix, qui avaient nettement reculé en ce début de semaine, pour atteindre leur plus bas niveau depuis fin novembre 2016. Les membres du cartel, qui vont se réunir aujourd’hui à Koweït, devront, par conséquent, évaluer l’état de mise en œuvre de l’accord du 10 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, et les moyens de consolider ce pacte indispensable au rééquilibrage du marché. L’ordre du jour de cette deuxième réunion ministérielle de monitoring OPEP-non OPEP, après cellle tenue à Vienne, le 22 janvier 2017, devra porter sur l’examen du rapport établi par le Comité technique de monitoring chargé d’analyser le niveau de mise en œuvre de l’accord conjoint OPEP et non-OPEP, en termes de réduction de la production de pétrole durant les mois de janvier et de février. Les parties concernées plancheront également sur la question de «l’évolution des marchés pétroliers et leurs perspectives à court et moyen termes».

L’Algérie, dont le ministre de l’Énergie, M. Noureddine Bouterfa, prendra part à la réunion, le Koweït et le Venezuela, ainsi que la Russie et le Sultanat d’Oman, composent le comité mixte ministériel de monitoring OPEP et non-OPEP chargé de s’assurer de la mise en œuvre de l’accord de Vienne. Aussi, l’Algérie, qui a joué un rôle de premier ordre dans le processus des négociations précédant l’accord, s’est engagée à réduire sa production de 50.000 barils/jour, et à soutenir toute initiative censée concourir à la stabilisation des marchés et des prix. La Russie et l’Arabie saoudite, dont la contribution à la production mondiale reste la plus influente, viennent également de rassurer les parties de l’accord quant au respect des clauses. Une disponibilité qui ne peut que consolider le processus de rééquilibrage du marché et maintenir les prix à un niveau adéquat. Une récente analyse de l’Agence internationale de l’énergie indique que, durant les deux premiers mois de mise en œuvre de l’accord, le taux de conformité aux engagements pris dans le cadre de l’accord avait atteint une moyenne de 98%, fortement influencé par l’Arabie saoudite. Concernant les onze pays non membres de l’organisation, engagés à réduire près de 600.000 barils j de leur production, les données n’ont pas encore atteint un niveau de visibilité suffisant. Cette analyse précise que «les pays non membres de l’OPEP, dont la Russie qui représente plus de la moitié du volume de la réduction totale des pays hors OPEP, ont réduit leurs quotas de 37%, au cours des deux premiers mois de l’année». Sur cette base, l’agence considère que «le marché a besoin de temps», pour que les réductions de l’offre puissent produire un impact total sur les prix. En référence aux données de l’agence, le cartel de l’OPEP aura concrétisé 91% des engagements, sur les deux premiers mois de l’entrée en vigueur de l’accord.

D. Akila