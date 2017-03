Dans la lucarne : Des dates FIFA non exploitées

Notre football est appelé à jouer des échéances importantes dans les mois à venir. Par conséquent, le temps, le moins que l’on puisse dire, n’est pas en notre faveur. Ce qui nous attend sont les éliminatoires de la CAN-2019 et celles du Mondial-2018. Il s’agit, vous en convenez, de deux compétitions très importantes aux yeux des observateurs, mais aussi du public algérien très amoureux de son « onze » national. Il est vrai que le fait qu’on n’a pas encore désigné d’entraîneur national ne joue pas en notre faveur. Nos adversaires sont déjà en train de se préparer pour les prochaines échéances et notamment cette fameuse CAN-2019 prévue au Cameroun. En effet, notre prochain adversaire, le Togo va jouer deux matches amicaux contre l’Egypte et la Libye (le match s’est joué et soldé par un 0 à 0). Cet adversaire de l’Algérie au mois de juin prochain accorde une grande importance à la rencontre. Il a en effet exploité, comme il se doit, les dates de la FIFA pour se préparer à bon escient. De plus, son entraîneur futé , Claude Leroy, n’arrête pas de dire du bien de notre équipe nationale — peut-être pour nous mener en bateau. Il est vrai que depuis notre douloureuse élimination dès le premier tour de la dernière CAN-2017 organisée par le Gabon, notre équipe nationale a perdu quelque peu de son aura. Le fait que nous n’ayons pas prévu de matches amicaux durant ces dates FIFA nous prive d’un stage qui aurait pu être porteur avant de croiser le fer en juin contre cette équipe togolaise assez solide. Contrairement aux dires de certains, le football togolais est loin d’être un faire-valoir. On se rappelle encore lors de la CAN-2013 organisée par l’Afrique du sud, que le Togo nous avait battu sur le score de 2 à 0 avec Halilhodzic. Donc, il ne faut pas snober nos adversaires, surtout qu’on a été éliminé dès le premier tour, alors que l’Algérie était considérée par les bookmakers comme le favori potentiel du sacre final. On a bien vu ce qui s’était passé, puisqu’on n’a pas réussi à battre ni le Zimbabwé, ni la Tunisie. Par conséquent, personne ne peut préjuger de sa puissance, ni de sa force sur terrain. Seule notre façon d’agir lors de la prochaine confrontation pourra nous montrer la valeur et la fougue de notre équipe nationale sous la coupe actuellement du président, Zetchi. Nous avons désormais un nouveau président de la FAF. C’est presque un nouveau départ pour le président du Paradou Athlétic club qui vient officiellement d’accéder en Ligue-1 avant quatre jours du baisser de rideau de la Ligue-2. Il est vrai, alors que les échéances frappent déjà à nos portes », qu’on n’a pas encore réglé tous les détails. Il faut dire que même le stage des locaux qui devait être ponctué par deux matches contre le Soudan a été tout simplement annulé. Des situations qui dévoilent bien que nous ne sommes pas sur la rampe de lancement. Il faudra, certainement, attendre la réunion de ce mardi à Sidi Moussa avec les membres du Bureau Fédéral pour être informé sur les priorités, mais aussi les hommes qui vont mener chacun à leur niveau la FAF à bon port. Il faut admettre que ce ne sera pas facile, eu égard au fait qu’on accuse du retard, qui n’est pas non plus la faute de Zecthi. Il s’agit d’un concours de circonstance qui n’est pas favorable ni à Zetchi, ni à l’équipe. Toujours est-il, tout reste relatif. Avec la solidarité de toute la famille du football, on peut y arriver, même s’il faut reconnaître que les défis sont conséquents.

Comme l’on dit, à coeur vaillant rien d’impossible !

Hamid Gharbi