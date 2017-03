Ligue 2 (26e journée) : La JSMB retrouve le podium

Alors que le Paradou Athletic Club fêtait son accession au stade du Khroub dans le choc des extrêmes, la JSM Bejaia regagne sa place sur le podium en prenant le meilleur sur la JSM Skikda dans la confrontation qui constituait l'affiche de cette 26e journée de championnat de Ligue-Deux.

En effet, les poulains du technicien espagnol, Josep Maria Nogués, ont disposé de l'ASK, grâce au doublée du meilleur buteur du championnat, Meziani, dans le dernier quart d'heure (78' et 90+2'). Un succès de plus qui confirme la nette domination du PAC.

Pour sa part, l'AS Khroub en position de relégable complique davantage sa situation. De leur coté, les poulains du coach Ifticen ont eu raison de leur hôte, la JSMS, à l'issue d'une rencontre très disputée. L'unique réalisation de la partie a été l'oeuvre de Latreche dans les arrêts de jeu (90+3').

Une importante victoire pour la JSMB qui se relance dans la course. Par ailleurs, grâce au nul réalisé à Boussâada, l'USM Blida conserve sa place de dauphin. L'US Biskra n'a pas, quant à elle, su profiter de la réception du Mouloudia de Saida. Tenue en échec at home (1-1), la formation phare des Zibans rate une belle occasion de se hisser sur le podium. Dans le bas du tableau, la lutte pour le maintien s'annonce dure entre les différentes équipes concernées.

La lanterne rouge, à savoir RC Arbâa, a lourdement chuté à Oran face à l'ASMO (3-1). Le mouloudia d'El Eulma, premier relégable, est parvenu à arracher un précieux nul à Chlef (1-1).

Un précieux point pour les camarades de Charfaoui qui compte un match en moins face au PAC.

Le Widad de Boufarik, qui flirte avec la zone de turbulence depuis le début de la phase retour, a été tenu en échec par le Ghali de mascara (1-1).CRB le Ain Fekroun, dans une position aussi délicate, a été battu à Bordj Bou Arreridj (1-0), par une formation du CABBA qui peine à trouver une stabilité au niveau des résultats.

R. M.

Résultats

ASO Chlef -MC El Eulma 1-1

CA Bordj Bou Arréridj - CRB Aïn Fekroun 1-0

JSM Béjaïa - JSM Skikda 1-0

US Biskra - MC Saïda 1-1

AS Khroub - Paradou AC 0-2

Amel Boussaâda - USM Blida 0-0

ASM Oran - RC Arbaâ 3-1

WA Boufarik - GC Mascara 1-1



Classement Pts J

1) Paradou AC 56 25

2) USM Blida 42 26

3) JSM Béjaïa 40 26

4) US Biskra 39 26

5) JSM Skikda 38 26

6) CAB Bou Arréridj 36 26

7) MC Saïda 35 26

8) Amel Boussaâda 34 26

9) ASM Oran 33 26

10). ASO Chlef 31 26

11) GC Mascara 31 26

12) CRB Aïn Fekroun 30 26

13) WA Boufarik 28 26

14) MC El Eulma 27 25

15) AS Khroub 24 26

16) RC Arbaâ 19 26