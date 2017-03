Le DRB Tadjenanet accroché par le MO Béjaïa (1-1)

Le DRB Tadjenanet s’est neutralisé à domicile avec le MO Béjaïa 1-1, mi-temps (1-1) en match de la mise à jour du calendrier de la Ligue 1-Mobilis de football, disputé vendredi au stade Smaïn Lahoua de Tadjenanet. Les choses avaient pourtant bien commencé pour l’équipe locale, ayant ouvert le score par Youcef Chibane, sur penalty à la 19e minute, mais le MOB a réussi à égaliser dix minutes plus tard, grâce à son buteur maison, Ahmed Messaâdia. Un nul qui arrange beaucoup plus les affaires du MOB qui, bien qu’en restant lanterne rouge avec 17 points, peut continuer à croire au maintien, surtout qu’il compte trois matchs en retard. De son côté, et après ce nul à domicile, le DRBT du coach Liamine Bougherara reste provisoirement 11e, avec 26 points, en attendant le déroulement des autres matchs en retard.