MCA 1 - JSK 1 : Équitable

Le MC Alger et la JS Kabylie se sont séparés, hier au stade du 5-Juillet, sur un score de parité d’un but partout, à l'issue d'une confrontation qui aura tenu toutes ses promesses, pratiquement.

Ce classico entre deux formations aux destins diamétralement opposés a démarré sur les chapeaux de roues. D'emblée, les deux équipes, adoptant des schémas pratiquement similaires, ont voulu imposer leur jeu et surtout leur rythme.

Évoluant dans une configuration plutôt offensive (4-1-4-1, voire 4-2-3-1 dans certaines situations), les poulains du duo Moussouni-Rahmouni ont choisi de prendre l'initiative du jeu à leur compte, en s'imposant rapidement dans la bataille du milieu. Se distinguant par un jeu élaboré, les joueurs de la JSK ont dominé la première période, sans pour autant parvenir à scorer. 7', Guemroud alerte une première fois Chaouchi. 25', le tir croisé de Yettou est mal ajusté. 31', la balle de Redouani a failli tromper la vigilance du portier du MCA. De son côté, le Doyen, avec un schéma de prudence (4-2-3-1), avec un bloc bas, a surtout procédé par des contres. Il a fallu attendre les deux dernières minutes du premier half pour assister aux deux seules occasions notables des protégés de Mouassa. Le tir lointain de Cherfi El-Ouazani, rentré en cours du jeu à la place de Boudebouda (blessure à l'épaule), passe à peine sur la transversale.

Le heading de Mebarakou, suite à un corner, a failli faire mouche. La seconde période de cette rencontre très disputée fut assez équilibrée. Les deux teams se sont pratiquement rendus coup pour coup. 48', Derrardja oblige Assellah à se coucher pour s'emparer du cuir. 50', Izercouf répond à l'attaquant du Doyen. Il ne parvient cependant pas à cadrer, alors qu'il etait bien placé au point de penalty. 52', Bouhena reprend du plat du pied le coup franc au second poteau de Hachoud.

Assellah, qui a bien suivi, sauve sur sa ligne. 77', Derrardja ouvre la marque d'un joli coup franc. Néanmoins, la joie des locaux fut de courte durée. Trois minutes plus tard, Boulaouidat, qui venait tout juste d'effectuer son entrée en jeu, remet les pendules à l'heure. Parti à la limite du hors-jeu, l'attaquant de la JSK déborde Karaoui avant de tromper la vigilance de Chaouichi d'un tir croisé au second poteau. Un nul qui n'arrange guère les affaires du MCA, qui rate ainsi l'occasion de se rapprocher du leader. La JSK arrache un précieux point lui permettant de continuer à croire au maintien.

Rédha M.