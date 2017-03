Allemagne : Kevin Kuranyi met fin à sa carrière

L'attaquant allemand, Kevin Kuranyi, auteur de 52 sélections sous le maillot de la Mannschaft et sans club depuis l'été dernier, a annoncé sur son site internet qu'il mettait fin à sa carrière sportive à l'âge de 35 ans. Kuranyi, qui a inscrit 19 buts en sélection nationale, a indiqué que sa décision est "difficile" à prendre et intervient au terme "d'un processus de quelques mois". Auteur de 111 buts en 275 matches en Bundesliga, Kuranyi était sans club depuis l'été dernier et son départ d'Hoffenheim (1ère Division). Depuis, il dit avoir eu quelques "autres possibilités" qui n'ont rien donné et affirme n'avoir pas non plus donné suite aux "propositions financièrement attrayantes venues de Russie, du Brésil, du Qatar ou de Chine". Kuranyi qui jouit de la triple nationalité allemande, brésilienne et panaméenne, a d'abord joué en junior dans ces deux derniers pays, avant de percer véritablement à Stuttgart (1997-2005). Il a ensuite joué à Schalke (2005-2010), puis au Dynamo Moscou (2010-2015), avant de rejoindre Hoffenheim. La carrière internationale de Kuranyi, vice-champion d'Europe en 2008 avec la Mannschaft, avait pris fin le 11 octobre 2008 lorsque, non retenu pour un match de qualifications pour le Mondial-2010 face à la Russie, il avait subitement quitté l'encadrement de la Nationalmannschaft à la mi-temps et n'était pas réapparu au moment du départ de l'équipe en bus après le match.