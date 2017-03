GP d’Australie – Sauber : Wehrlein forfait, remplacé par Giovinazzi

L'Allemand, Pascal Wehrlein, (Sauber), ne se sentant "pas prêt physiquement pour disputer une course", ne prendra pas le départ du Grand Prix d'Australie, 1ère manche du Championnat du monde de F1, dimanche, a annoncé son écurie samedi. "L'écurie Sauber a décidé de remplacer Pascal Wehrlein pour le Grand Prix d'Australie. Wehrlein ne se sent pas prêt physiquement pour disputer une course du fait de son manque d'entraînement", précise-t-elle dans un communiqué. C'est le pilote de réserve italien, Antonio Giovinazzi, novice en F1, qui prendra sa place à compter de la troisième séance d'essais libres samedi à 14h00 locales (04h00 française/03h00 GMT). "L'attention se porte maintenant sur son état de forme physique et, dans une telle situation, nous ne prenons pas de risques inconsidérés, a expliqué la directrice générale de Sauber, Monisha Kaltenborn. "Pascal sera comme prévu en Chine", à Shanghai, pour le prochain GP de la saison, le 9 avril. L'Allemand de 22 ans avait été touché au dos dans un accident lors de la Course des champions en janvier et n'avait pas pu prendre part à la première semaine d'essais de pré-saison à Barcelone, où il avait déjà cédé son baquet à Giovinazzi.