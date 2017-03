Basket-NBA – Phoenix : Booker dans l’histoire avec ses 70 points

L'arrière de Phoenix, Devin Booker, est entré dans l'histoire de la NBA vendredi en devenant, à 20 ans, le plus jeune joueur à dépasser le seuil symbolique des 60 points avec ses 70 points marqués contre Boston. Booker a marqué 70 des 120 points de son équipe, mais n'a pas pu empêcher Phoenix de s'incliner face aux Celtics (130-120) et de concéder sa septième défaite de suite. L'arrière a collectionné quelques records et faits de gloire. Il est seulement le septième joueur dans l'histoire à inscrire au moins 70 points dans un match NBA. Jamais dans la glorieuse histoire des Celtics, un joueur n'avait marqué autant de points face à la franchise la plus titrée de l'histoire —le précédent record, 64 points par Elgin Baylor, remontait à 1959—. Enfin, il est devenu le joueur le plus prolifique sur une soirée de la saison, devant Klay Thompson (Golden State) qui avait marqué 60 points le 6 décembre dernier. Sa ligne de statistiques compte 21 paniers inscrits sur 40 tentés, dont quatre paniers à trois points, et 24 lancers francs réussis sur 26 accordés en 45 minutes de jeu. Booker a rallié les vestiaires avec 19 points, mais il s'est enflammé après la pause avec 51 points, dont 28 dans le seul 4e quart-temps. Il a réussi sa prestation historique contre l'une des meilleures défenses de NBA et un prétendant au titre, 2e de la conférence Est (47 v-26 d). "J'étais tout simplement dans la «zone», je réussissais tout ce que je tentais, mais mes coéquipiers m'ont bien aidé" a- t-il expliqué.