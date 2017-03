Jeux Olympiques de la jeunesse de 2018 : 16 véliplanchistes en stage

Seize véliplanchistes algériens de la série "Bic-Techno"prendront part au camp de jeunes, prévu du samedi 25 mars au jeudi 30 du même mois à l'école Nationale de voile d'Alger plage, pour préparer les jeux Olympiques de la jeunesse de 2018, a appris l'APS vendredi auprès de la Fédération algérienne de voile (FAV). Les jeunes internationaux algériens retenus pour ce stage bloqué (15 garçons et une fille) sont issus de huis clubs locaux, à savoir le Club Nautique El Marsa, son voisin Jeunesse Sportive d'El Marsa, le Blue Planète (Skikda) et son voisin Fun Glisse Club (Skikda), ainsi que l'AN Alger-Plage, le Cap Falcon, le Sind Bad Club et l'ORATeam Sailing Club (Tipaza). Les athlètes sont : Sihmed Ounis et Sihmed Oussama (Club Nautique El Marsa), Rezouani Neila, Debit Mehdi et Bacha Mohamed (Jeunesse Sportive El Marsa), Guerda Sid Ahmed et Tefahi Sid Ahmed (Blue Planète), Lazreg Mohamed (Cap Falcon), Heddibi Ayoub (Sind Bad Club), Ould Aklouche Mohamed (ORATeam Sailing Club), Souames Billel, Brik Djawad et Barhouma Seifeddine (Fun Glisse Club), Hafed Nabil, Mabrouki Abderrahmane et Bouhouda Fouad (Club Nautique Alger-Plage).

Pendant leur stage "ces athlètes seront encadrés par l'entraîneur Manar Bouhadjia" a encore précisé la FAV dans un communiqué.