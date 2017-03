Handisport/Grand Prix Fazza (Dubaï) : Des records mondiaux

La sélection algérienne d'athlétisme handisport s'est distinguée, lors du Grand Prix international de Fazza de Dubaï en remportant 22 médailles (12 or, 6 argent et 4 bronze) ; quatre jours de compétition ponctués également part la pulvérisation de quatre records du monde et cinq africains.

La palme d'or revient aux athlètes des concours qui ont tiré leurs épingles du jeu lors d'une compétition d'un " bon niveau et à forte participation", estime le site du Comité paralympique international (IPC). Lors de la quatrième et dernière journée, disputée jeudi en soirée, Mounia Gasmi (F32) et Nadia et Medjmedj (F56) ont clôturé d’une belle manière la participation algérienne, en remportant chacune l'or dans leurs spécialités respectives, le lancer du disque (F32/33) et le poids (F56/57). Gasmi a amélioré de 17 centimètres son propre record du monde (Tunis-2013) avec un jet à 11,37 m et une table de cotation à 902 pts. Au poids (F56/57), Medjmedj a réussi un jet à 9,74m et une table de cotation à 1078 points, devant ses compatriotes, Nassima Saifi (poids) et Safia Djelal qui ont pris, dans l’ordre, l'argent et le bronze. Un nouveau record d'Afrique pour Saifi dans sa classe (F57) avec un jet à 10,80 m et un total de 1012 pts. De son côté, Lynda Hamri s'est adjugée le bronze à la longueur (F12/20/38/42/44) : elle réussit un bond à 5,52m et un total de 779 pts, derrière l'Allemande, Lindy Ave, 4,55m (844pts) et la Britannique, Barber Martina, 5,10m (830pts). " On ne peut qu'être satisfait des belles performances de nos athlètes. C'est une belle entame de saison internationale pour l'ensemble d'entre eux et un bon repère, à moins de quatre mois des Championnats du Monde de Londres (juillet-2017)", a indiqué Saad Said, le directeur technique national adjoint. Quatre records du Monde et cinq d'Afrique outre la belle moisson de médailles, les athlètes algériens ont réussi à battre plusieurs records du monde et d'Afrique lors de cette première sortie au Grand Prix de Fazza, un des neuf meeting inscrits au calendrier du Comité paralympique international.

La championne paralympique à Rio, Asmahan Boudjadar, a ouvert le compteur algérien avec un premier record mondial au javelot (F33/34) qu'elle a amélioré de 83 centimètres (12,82m) et un nouveau total à la table de cotation 921 points. La fille de Constantine a ajouté un record d'Afrique à sa récolte au poids (F32/33) avec 5,88 m et un total de 917 pts. Un record du monde est tombé lors de la deuxième journée du meeting, grâce à la lanceuse, Safia Djelal, au javelot (F57). La triple championne du monde de la spécialité a lancé à 25,95 m (24 centimètres de mieux que son ancien record) et une table de cotation de 1066 points, lors du concours où, comme d'habitude, les deux classes (F56-57) ont été jumelées et à l'issue desquelles les athlètes sont départagées par la table de cotation (total). La dernière performance mondiale algérienne a été réalisée par la doyenne du handisport, Nadia Medjmedj au disque (F56) avec un jet à 26.17 m et un total (1074 points).

La bonne forme des athlètes algériens a été confirmée par les cinq records d'Afrique établis par Nadia Medjmedj au lancer du javelot (F56), auteur de 20,71 m et un total de 927 pts. Asmahan Boudjadar au javelot (F32) avec 5,88 m et un total de 917 pts.

Le 3e record d'Afrique a été réalisé par le lanceur, Lahouari Bahlaz, au disque (F32) avec un 16,84 m et les deux derniers sont à mettre à l'actif de Mohamed Berrahal (T51)au 200 m (41.19) et 400 m (1:19.30). Les athlètes du sprint et demi-fond ont également eu leur part de médailles : cinq en or grâce à Hadmi Sofiane (T37) au 200 (24.14) et au 400 m (53.73), Fouad Baka (T13), vainqueur du 800 m (1:59.00) et du 1500 m (4:09.37) et celle de Majid Djemai (T36), au 800 m (2:09.10). "Ce premier meeting international a permis aux différents entraineurs nationaux de noter les imperfections pour apporter les correctifs nécessaires en vue des prochains rendez-vous, dont les Championnats du monde en juillet ", a souligné Saad Said.