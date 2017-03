Tennis, Circuit Pro-féminin : Inès Ibbou blessée

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou souffre d’une entorse à la cheville droite, ayant entraîné son retrait au 2e tour d’un tournoi du Circuit Pro-féminin actuellement en cours au Havre (France). "Je me suis foulée la cheville droite au milieu du 2e set. J’ai essayé de continuer, mais la douleur était telle que j’ai dû abandonner" a indiqué la sociétaire de l’Académie sportive de Valence (Espagne). Ibbou (18 ans) avait bien démarré ce 2e tour du tableau final contre la Roumaine Diana Negreanu, remportant assez facilement le premier set (6-4), avant de concéder le second (6-2), et d’abandonner finalement au 3e, alors que le score était en sa défaveur (4-1). La championne d’Afrique-2015 s’était fracturée cette même cheville droite il y a quelques mois, d’où sa fragilité. "Mon souhait est de récupérer au plus vite de cette blessure, pour pouvoir participer à d’autres tournois du Circuit pro-féminin, notamment en Tunisie", a ajouté la jeune championne algérienne. Avant sa blessure au 2e tour du tableau simple, Ibbou s’était déjà faite éliminer du tableau double, où elle avait fait équipe avec la Luxembourgeoise, Eleonora Molinaro. Elles avaient perdu mercredi soir contre un tandem Omano-roumain, composé de Fatma Al Nabhani et Diana Negreanu (6-3, 6-4).

Le tournoi du Havre, organisé du 20 au 26 mars, dans le stade municipal de cette ville du nord de l’hexagone est doté d’un prize-money de 15.000 USD.