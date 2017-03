Canalisations transport des Hydrocarbures : 10.000 km de réseau réalisés par des nationaux

La fabrication, la pose et le montage de 10.000 kilomètres de canalisations transportant des hydrocarbures ont été confiés, durant les 16 dernières années par Sonatrach, à des entreprises de droit algérien, soit 50% de la longueur du réseau actuel, a-t-on appris à Oran du vice-président de Sonatrach, Transport par Canalisation (TRC). «À titre illustratif, nous avons confié, entre 2000 et 2016, à des entreprises de droit algérien la fabrication, la pose et le montage de 10.000 km de canalisations, soit 50% de la longueur du réseau actuelle, ainsi que la réalisation de diverses infrastructures réparties sur une vingtaine de projets», a souligné Arbi Bey Slimane, en marge de la manifestation NAPEC-2017 qui se tient du 21 au 24 mars. Dans le cadre de son développement, Sonatarch a axé sa stratégie, selon le même responsable, sur la promotion d’une industrie nationale intégrée permettant la construction d’ouvrages et d'installations destinés au secteur pétrolier dans les différentes phases des projets en vue de créer de la richesse et de l’emploi et de favoriser l’émergence de leaders nationaux dans les activités de travaux, d’engineering, d’équipement et de services liés au secteur.

La réalisation d’ouvrages de transport comme OZ2, OK1, OH3 OH4, les gazoducs GZ3, GR2, GO3, entre autres, répartis sur le territoire national a été confiée à des groupements nationaux composés de Cosider canalisation, la Société nationale de génie civil et bâtiment (GCB) et la société de réalisation de canalisations (Canagaz), a-t-il fait savoir. La mise en œuvre de cette série de projets à travers le recours à l’outil national a mobilisé un montant dépassant 340 milliards DA, a-t-il ajouté. Ce partenariat basé sur la valorisation de la ressource locale vise à développer le tissu industriel national et réduire la dépendance technologique à travers la maîtrise de technologie et des coûts, a-t-il encore souligné.(APS)