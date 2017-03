Comité de direction d’Alnaft : M. Arezki Hocini président par intérim

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a procédé jeudi à l’installation de M. Arezki Hocini en qualité de président par intérim du Comité de direction de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) en remplacement de M. Sid Ali Betata qui a été rappelé au ministère de l’Energie, apprend-on auprès du ministère de l'Energie. Après avoir remercié M. Betata pour les efforts qu’il a entrepris pour l’édification et le développement de cette agence depuis sa création en 2005, M. Boutarfa a invité le nouveau président par intérim d'Alnaft « à améliorer de façon substantielle les processus de valorisation du domaine minier national des hydrocarbures et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à même de promouvoir et d’attirer davantage les investissements dans la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie ».

Le ministre a également appelé M. Hocini « à faire preuve d’esprit d’initiative et d’innovation en vue d’impulser une dynamique réelle dans la mise en œuvre de la politique énergétique nationale tout en veillant au respect des dispositions légales et réglementaires ». Il a ainsi chargé Alnaft « à préparer l’avenir par la diligence et la proactivité notamment dans cette période marquée par la baisse des prix des hydrocarbures ». Le ministre de l’Energie a aussi exhorté Alnaft à renforcer ses capacités de conseil et d’expertise devant lui permettre de consolider et d’approuver les plans de développement à moyen et long termes du secteur des hydrocarbures mais encore de devenir une source de propositions pour rendre le domaine minier national des hydrocarbures plus attractif et pour préserver les intérêts stratégiques de l’Etat en la matière».

Dans ce sens, il a souhaité que le nouveau président par intérim d'Alnaft fasse montre à la fois d’efficacité, de flexibilité et d’écoute, notamment envers les opérateurs, partenaires et investisseurs. Né en août 1958, M. Hocini est titulaire d'un master en physique de l'USTHB (promotion 1982) et d'un diplôme d'ingénieur en géophysique de l'Institut algérien de pétrole (IAP) de Boumerdes (promotion 1985). Il a exercé, notamment comme directeur de la banque de données de l'exploration à Sonatrach, ainsi que directeur de la division de la banque de données d'Alnaft puis membre du Comité de direction de cette même agence.