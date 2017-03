Forum Emerging Algeria, du 26 et 27 Mars : Promouvoir les compétences managériales

Organisé par le MEDAFCO, (réseau d'experts spécialisés dans les études et le conseil en investissement, création d'entreprise, management et développement commercial sur les marchés euro-maghrébins notamment sur le marché algérien), en partenariat avec «Emerging Africa», avec le soutien financier du Foreign and Commonwealth Office «FCO», dans le cadre du programme ALINOV 2016/ 2017, le forum Emerging Algeria aura lieu les 26 et 27 mars 2017 à l’hôtel Sofitel (Alger). Cet événement international regroupera des opérateurs économiques et des acteurs de l'entrepreneuriat venus de 11 pays (Algérie, Allemagne, France, Hongrie, Liban, Maroc, Niger, Portugal, Tunisie, Royaume-Uni, USA). Deux principaux objectifs sont assignés à cette rencontre de compétences, à savoir, « informer les investisseurs nationaux et internationaux sur les récentes évolutions du climat des affaires en Algérie, et présenter les meilleures pratiques internationales en matière d’aide a l’entrepreneuriat». A cet effet, les organisateurs du forum ont prévu une série d’interventions au sein des quatre panels programmés, durant le déroulement des travaux. Parmi les hôtes attendus, on évoque, en plus de l'Ambassadeur britannique, SEM Andrew Noble, les principaux acteurs publics en charge des questions liées à l'investissement (ANDI, ANIREF, ministère de l'Industrie et des Mines) qui, est-il précisé, devront dresser un tableau exhaustif des récentes évolutions réglementaires mais aussi des opportunités et avantages dont peuvent bénéficier les investisseurs (nationaux et étrangers), des cabinets d'affaires algériens et étrangers spécialisés dans le conseil en investissement sur le marché algérien (avocat d'affaires et experts), lesquels vont présenter leurs analyses et visions de la récente évolution du climat des affaires et ses retombées sur les opérateurs économiques nationaux et étrangers « ainsi que, les représentants des principaux établissements financiers (DG de la bourse d'Alger, Capital risque et banques) appelés à présenter leurs offres respectives en matière de produits de financement des investissements ». Le forum prévoit également la participation des représentants des missions économiques et des chambres de commerce mixtes des principaux pays partenaires économiques de l'Algérie, notamment la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et les Etats-Unis qui s’exprimeront sur l’évolution du climat des affaires en Algérie et leurs attentes ainsi que leurs visions du partenariat économique entre l'Algérie et leurs pays respectifs. Aussi les jeunes entrepreneurs algériens souhaitant développer leur entreprise sur les marchés maghrébins, africains et européens étaient invités à s’inscrire, avant le 28 février 2017, au programme Alinov, pour bénéficier à titre gracieux, et durant une année, des services offerts, par l’Académie de Leadership et d’Innovation (ALINOV), en partenariat avec Africa Business Builders Academy et le Foreign and Commonwealth Office. Un cycle de formation sera dispensé aux candidats retenus leur permettant de promouvoir leur stratégie de développement, à l’international, de mieux connaitre le climat des affaires des pays ciblés, et renforcer leurs compétences managériales. Le programme inclut également des services de mentorat et des services de conseil/expertise notamment dans les domaines juridique, financier, marketing, RH, et intelligence économique, pour soutenir la mise en œuvre de votre stratégie de développement sur les marchés ciblés ainsi que des services de promotion de l’entreprise et de mise en relation d’affaires avec de potentiels clients, fournisseurs et/ou sous-traitants, dans les pays ciblés. Au total, 35 entreprises issues du Maghreb, d’Afrique et d’Europe seront sélectionnées pour bénéficier, durant une année, de cette formation. Le programme en question est destiné aux entrepreneurs de moins de 45 ans, dirigeant une entreprise ayant un fort potentiel de développement sur les marchés africains et/ ou européens et couvre les domaines des TIC, l’agriculture / agro-alimentaire, les travaux publics, les énergies propres / économie d’énergie, l’éducation/ formation, la santé/ sport/ bien-être, la récupération et traitement des déchets et les services et technologies destinés à l’amélioration du cadre de vie de la population démunie et à la prise en charge des fléaux sociaux.

D. Akila