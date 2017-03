Protocole d’accord ONPLC-nistère des finances : Lutte contre la corruption un combat de tous les jours

Un protocole d'accord dans le domaine de la prévention et de lutte contre la corruption, qui s'inscrit dans le cadre de la loi du 20 février 2006, a été signé, jeudi à Alger, entre le ministère des Finances, et l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

L’accord détermine les mesures et les mécanismes qui accompagnent les demandes réciproques formulées aussi bien par les structures du ministère des Finances que par l’organe national. Autrement dit, celles qui portent sur des actions de sensibilisation et de formation des agents publics, sur des actions relatives aux déclarations de patrimoine et aux conflits d'intérêts ainsi que sur la cartographie des risques.

Il est également question des actions coordonnées pour engager en commun la réflexion sur l'étude et l'adoption des thèmes en rapport avec la corruption et l'échange d'informations et d'expertise. A ce sujet, le Premier ministre, présidant les travaux de la 20e tripartite tenue à Annaba, a précisé que la lutte contre la corruption a vu ces trois dernières années, le traitement par les tribunaux de 3.058 affaires de corruption. «C’est un combat sans relâche que mènent au quotidien et avec détermination les institutions concernées car en plus d’être une pratique illégale et immorale, la corruption sape le moral des citoyens et érode la confiance au sein de la société», relève M. Abdelmalek Sellal. Dans son intervention, le président de l'ONPLCC, Mohamed Sebaïbi, explique que l’objectif est de mettre en relief les actions découlant de la convention des Nations unies contre la corruption et de la loi du 26 août 2010 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les textes subséquents y afférents». Ce cadre prévoit également la mise en place d'une cellule présidée par les secrétaires généraux du ministère des Finances et de l'ONPLC dont les missions sont «le suivi, la mise en œuvre et l'évaluation des résultats et propose toutes les mesures de nature à en améliorer l'efficience».

L’ONPLC, dont les membres étaient installés en septembre 2016, avait pour mission constitutionnelle de «proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l'Etat de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics». L'indépendance de l'Organe est notamment garantie par la prestation de serment de ses membres et fonctionnaires, ainsi que par la protection qui leur est assurée contre toute forme de pression ou d'intimidation, de menaces, outrages, injures ou attaques de quelle que nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leur mission. L'ONPLC adresse au Président de la République un rapport annuel d'évaluation de ses activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, «mentionnant les insuffisances qu'il a relevées en la matière et des recommandations proposées, le cas échéant». Le Président Bouteflika a, à maintes fois, réitéré la volonté de l'Algérie à lutter contre la corruption, un phénomène qui affecte l'économie nationale et entrave le développement socio-économique du pays. Fouad Irnatene