Prétendue expulsion de ressortissants algériens d’Arabie Saoudite : L’Algérie dément

L’Algérie a démenti hier, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif, les informations publiées par certains médias au sujet de la prétendue expulsion d’Arabie saoudite de ressortissants algériens détenteurs de passeports diplomatiques, les qualifiant de «fausses et dénuées de tout fondement». «Les informations publiées par certains médias au sujet de la prétendue expulsion d’Arabie saoudite de ressortissants algériens détenteurs de passeports diplomatiques sont fausses et dénuées de tout fondement», a indiqué, dans une déclaration à l’APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. «Nous sommes en droit de nous interroger sur la tendance de certains médias à publier des informations revêtant une certaine importance ou qui peuvent être sensibles, sans prendre la peine de s’assurer au préalable de leur véracité, et encore moins de les vérifier auprès des sources officielles habilitées», a-t-il souligné. Le porte-parole a saisi cette occasion pour «louer l’excellence de la qualité des relations entre l’Algérie et l’Arabie saoudite, et rappeler de nouveau les liens solides d’amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays et nos deux peuples». (APS)