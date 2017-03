MDN : Deux narcotrafiquants arrêtés et 250 kg de kif traité saisis

Un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les éléments des Douanes, ont intercepté, le 22 mars à Tlemcen (2e Région militaire), deux narcotrafiquants et saisi 250 kilogrammes de kif traité. À Tamanrasset et à In Guezzam (6e Région militaire), des détachements de l’ANP ont arrêté 8 contrebandiers et saisi un camion, 2 véhicules tout-terrain, 3.600 litres de carburants, 24 marteaux-piqueurs et 27 groupes électrogènes, tandis que 40 quintaux de tabac ont été saisis à El-Oued (4e Région militaire). D’autre part, des unités de Garde-côtes ont mis en échec, à Oran et à Aïn Témouchent (2e Région militaire), des tentatives d’émigration clandestine de 28 personnes à bord, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen (2e Région militaire), Ouargla et Ghardaïa (4e Région militaire), 32 immigrants clandestins.

Par ailleurs, le terroriste dénommé Kh. Haroun s’est rendu jeudi aux autorités militaires à Tamanrasset, en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et d’une quantité de munitions.