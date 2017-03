Le Président Bouteflika condamne « énergiquement l’odieux attentat » de Londres

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a condamné «énergiquement l’odieux attentat» survenu mercredi à Londres et qui a fait plusieurs morts et blessés.



«C’est avec une grande émotion et une profonde indignation que j’ai appris l’odieux attentat survenu à Londres, endeuillant votre pays, en faisant plusieurs morts et blessés», a écrit le Président Bouteflika dans un message adressé au Premier Ministre britannique, Theresa May.

«En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos plus sincères condoléances à vous-même, au peuple britannique ami et aux familles des victimes, et vous assurer de ma solidarité et de ma compassion», a assuré le Chef de l’État. «L’Algérie condamne énergiquement cet acte barbare dont l’objectif est de semer la mort et la désolation, mais aussi de provoquer une fracture civilisationnelle à travers le monde et à l’intérieur des pays. Aussi, appelle-t-elle à une réponse globale et concertée, sous l’égide des Nations unies, face au terrorisme, fléau qui menace gravement l’ensemble de la communauté internationale», a ajouté le Président.



Un acte terroriste lâche



L’Algérie a condamné «avec force» l’attaque terroriste perpétrée à Westminster, dans la capitale britannique. «L’attaque qui a frappé la capitale britannique est un acte terroriste lâche que nous condamnons dans les termes les plus forts», a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif, dans une déclaration à l’APS. «Cette agression montre, encore une fois, que le terrorisme sévit brutalement et sans discernement partout à travers le monde», a-t-il ajouté. «Nous exprimons notre solidarité et notre sympathie au gouvernement britannique et aux familles des victimes», a-t-il indiqué. «Nous réitérons notre ferme condamnation du terrorisme et appelons à une action résolue et concertée de l’ensemble de la communauté internationale, pour lutter efficacement contre ce fléau qui représente une menace grave pour la paix et la sécurité internationales», a conclu le porte-parole du MAE.



Aucune victime algérienne



«Aucune victime algérienne n’a été enregistrée», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. «Suite à l’attaque terroriste perpétrée, mercredi, dans la capitale britannique, aucune victime algérienne n’a été enregistrée, pour le moment», a indiqué Abdelaziz Benali-Cherif. «L’ambassade et le consulat d’Algérie à Londres suivent de près l’évolution de la situation en coordination avec les autorités britanniques compétentes», a-t-il conclu.