Sécurisation des examens du bac 2017 : L’État mobilisé

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé, à Tipasa, que tous les services de l’État sont mobilisés et fin prêts pour sécuriser le déroulement des examens du baccalauréat de l’année scolaire 2016-2017.

Les services du ministère ont entamé les préparatifs depuis juillet 2016 a ajouté Mme Benghebrit, en marge d’une visite de travail dans la wilaya, précisant que les commissions en charge de ces préparatifs travaillent avec professionnalisme, au titre des efforts du ministère visant l’amélioration périodique de l’organisation des examens. «Assurer les conditions nécessaires et sécuriser le déroulement des examens est au cœur même des préoccupations de l’Etat et du Gouvernement», a-t-elle, encore, souligné.

«Il s’agit, également, a-t-elle expliqué, de la mise en place de toutes les dispositions pédagogiques, matérielles, légales et logistiques pour lutter contre le fraude , et éviter les cas de triche de l’année dernière, tout en exprimant son souhait que ces préparatifs et efforts soient couronnés de résultats positifs, pour tous, notamment en terme des moyennes qui seront obtenues. La ministre de l’Education nationale a, par ailleurs, rassuré tous les élèves des classes d’examens, tous cycles confondus, que leurs établissements feront le nécessaire afin de parachever les programmes pédagogiques dans les temps, et sans retard aucun, affirmant l’existence d’une forte volonté au niveau de la tutelle pour consacrer cet objectif. Mme Benghebrit est venue à Tipasa, afin de s’enquérir de l’avancement des cours de soutien prodigués au profit des élèves des classes de fin de cycle, dans les villes de Koléa et Fouka. Elle a, également, effectué une visite au stade de Fouka, pour y suivre le déroulement des examens d’éducation physique et sportive des candidats libres au baccalauréat 2017. Sur place, la ministre a signalé une hausse du nombre des candidats libres au bac, qui ont passé l’épreuve du sport, comparativement aux éditions précédentes. 78% des 210.000 candidats libres, au bac 2017, ont passé l’épreuve du sport, selon la ministre, qui a, également, fait part de l’enregistrement d’une baisse dans les dispenses médicales pour l’épreuve du sport, comparativement aux années écoulées.

Le même constat est valable pour les candidats scolarisés, au nombre de plus de 475.000, dont 97% se sont présentés aux épreuves sportives. Au total, plus de 686.000 candidats au bac se sont présentés, cette année, aux épreuves sportives, abritées par 171 centres d’examens, à l’échelle nationale. L’opération, entamée le 16 du mois courant a pris fin ce jeudi.