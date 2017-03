Météorologie : Lancement d’une carte de vigilance

Le ministre des Travaux publics et de des transports Boudjemaa Talaï, a procédé au lancement officiel de la carte de vigilance météorologique qui remplacera graduellement les Bulletins météorologiques spéciaux (BMS), indique un communiqué de l’Office national de la météorologie (ONM). La cérémonie de lancement de cette nouvelle plateforme accessible sur le site de l’OMN www.meteo.dz s’est déroulée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la Météorologie, célébrée le 23 mars. La procédure de vigilance météorologique est un système d’alerte météo pour «la protection des personnes et des biens en cas de phénomènes météorologiques dangereux en Algérie», a expliqué la même source. «Ce nouveau produit vise à remplacer graduellement les BMS émis par le Centre national des prévisions météorologiques (CNPM) à chaque fois qu’un phénomène dangereux est susceptible de dépasser certains seuils», a-t-on expliqué. Contrairement au BMS qui ne couvre pas en détail l’ampleur, l’intensité et l’étendue du phénomène, ainsi que son évolution temporelle, la nouveauté de ce système de vigilance, c’est qu’il couvre 7 paramètres dangereux au lieu de 5, permettant de pallier à cet état de fait que de nouveaux seuils ont été calculés en tenant compte de la vulnérabilité aux paramètres métrologiques à savoir : fortes précipitations, vent fort, orages, neiges et verglas, canicule, vague de froid et vent de sable. Cette nouvelle plateforme a pour objectif de permettre à la population d’accéder à l’information en temps réel, ainsi qu’à donner aux pouvoirs publics un outil d’aide à la décision, leur permettant d’anticiper sur les moyens à mettre en œuvre, suite à une annonce précoce d’une crise majeure puis d’assurer le suivi par un bulletin clairement explicite. Elle permettra également de diffuser l’information le plus largement possible via les medias et donner aux populations les conseils ou consignes de comportements adaptés à la situation en collaboration avec les services (santé, etc.). Le support est constitué par une «carte de vigilance» publié quotidiennement par l’ONM pour une échéance de 24h. Cette carte est actualisée deux fois par jours à 7h du matin et à 19h du soir. Elle pourra être consultée quotidiennement sur l’adresse : www.meteo.dz Time out