Salon de l’Étudiant Algérien : Une caravane à Annaba, Alger et Oran

Le Salon de l’Etudiant algérien revient cette année pour sa 4e édition et se déploie cette fois, sous forme de caravane qui sillonnera d’Est en Ouest les trois grandes villes d’Algérie, a révélé l’agence de communication spécialisée dans la ressource humaine et la formation, The Graduate, organisatrice de l’événement. S’étalant du 23 au 28 mars, cette manifestation se veut un espace à la fois « convivial » et « professionnel » devant permettre la rencontre d’un très « large » éventail d’acteurs de la formation et un public d’apprenants « toutes spécialités et niveaux confondus », qu’ils soient à la « recherche » de formations, en « prospection » de perspectives de carrière ou simplement pour des besoins de « conseils » et « d’orientation ». La caravane sera demain, en premier lieu à l’hôtel Sheraton (Annaba), récemment réceptionné, pour se rendre ensuite à Alger, les 25 et 26 mars, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, avant de conclure sa tournée à Oran, une escale prévue le 28 mars, au Centre des Conventions Le Méridien. « S’il s’adresse essentiellement aux étudiants en quête d’une première formation, le Salon de l’Etudiant algérien répond aussi bien aux besoins spécifiques de ceux souhaitant parfaire leur cursus en optant pour les grandes Ecoles internationales, que des cadres ou fonctionnaires ambitieux désirant une reconversion et réorientation de leur carrière », expliquent les organisateurs. Ces derniers assurent que ce rendez-vous, de par la diversité et le nombre important d’organismes exposants, algériens et étrangers, publics et privés, à côté de représentants de plusieurs ambassades (USA, France, Russie et Allemagne), propose une multitude de formules adaptées à des besoins « pointus » et constitue surtout une occasion de découvertes, parfois décisives pour ceux qui ne savent pas encore quel chemin emprunter. « C’est aussi l’espace privilégié pour un large choix de séjours linguistiques dans des pays tels que le Royaume-Uni, le Canada ou les Etats-Unis », ajoute-t-on. Plusieurs Ecoles, Instituts et Centres de formation nationaux sont présents dont le MDI Algiers Business School), l’ESAA (Ecole supérieure algérienne des affaires), l’ALC (Algerian Learning centers) spécialisé de l’enseignement de l’anglais en Algérie, le Campus Str@tInnov Algérie, l’EFTG Groupe (Ecole de formation en techniques de gestion), le CESI Algérie pour la formation et l’accompagnement pour ne citer que ceux-là. Au pavillon étranger, notons la présence de pays tels que les USA, la Russie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la République de Chypre, la Tunisie, les Emirats arabes unis et la République de Malte. Certains exposants proposeront des bourses d’études gratuites, au grand bonheur des étudiants.



Des bourses d’études gratuites



D’ Allemagne, c’est l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) qui représentera toute une association d’universités. De Russie, il y aura l’association des Universités russes, Racus. De France, le groupe Sup de Co La Rochelle composé de sept filières d’enseignement en management, l’association d’Ecoles FIGS (France international graduate schools), l’IFA (Institut français d’Algérie) ainsi que des représentants de l’ambassade de France en Algérie. De Chypre, il y aura la Estern Mediterrnean university (EMU), de Tunisie, le groupe Université Centrale (privée), d’Espagne, IE Business School de Madrid, de Malte, le collège LSC Malta et enfin des Emirats arabes unis, la University of Wollongong in Dubaï. Il y aura aussi Education First (EF) qui propose des programmes d’études universitaires à l’étranger, des séjours linguistiques et des échanges culturels. En outre, l’AIESEC (réseau mondial de jeunes pour le développement de leadership), et des représentants de l’ambassade des USA seront sur place pour répondre à toutes les questions.



Conférences pour de meilleures orientations



Le Salon de l’Etudiant algérien prévoit tout un programme de conférences au profit des visiteurs animées par des professionnels du développement personnel, sur les études à l’étranger et la réussite professionnelle. Notre source citera, entre autres, la conférence de Hakim Aoua de Imtiyaz Consulting (Algérie) qui interviendra sur le thème « Etudiants et jeunes diplômés, quels atouts mettre en avant ? ». Pour ceux désirant poursuivre leurs études en Allemagne, ils trouveront toutes les réponses lors de la conférence présentée par Beate Schindler-Kovats, directrice de DAAD et Salha Ennajeh, responsable-adjointe de DAAD (bureau de Tunis), qui interviendront sur « Les études et la recherche en Allemagne, les possibilités de bourses et proposeront des bourses d’études gratuites. Le docteur et chercheur Ahmed Lallouche pour l’organisation Racus de Russie expliquera « Comment garantir une inscription universitaire aux étudiants algériens et conditions de réussite ». De France, le directeur général du Campus Str@tInnov, Philippe Munoz interviendra sur le thème « Ecole de commerce ou études universitaires ? Pour quel diplôme et quel métier ? ». Des Emirats arabes unis, Toufik Belmamoun, associate manager, intervient sur « L’Education international à Dubaï ». A noter qu’une prochaine édition de ce Salon aura lieu en septembre et concernera les villes d’Alger, de Bejaïa et de Tlemcen.

