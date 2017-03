Salon international « El-Moustechfa » : Développer et moderniser les établissements hospitaliers  

Premier du genre au Maghreb, le Salon international des expertises de la santé pour le domaine hospitalier «El-Moustechfa» a ouvert ses portes au grand public, jeudi dernier au palais des Expositions de la Safex.



«Cette manifestation, qui s’étalera sur trois jours, a pour vocation première d’améliorer les structures de santé et les conditions d’accueil, le but étant également de moderniser les systèmes de gestion, considérés par le ministre de Santé actuel parmi les principaux maux à l’origine de la défaillance dans le système de santé en Algérie », a fait savoir M. Rezgui Ali, chef de cabinet du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui a procédé à l’inauguration de cette édition. Selon lui, ce Salon, qui en est à sa 4e édition, se transforme, au fil des années, en événement annuel très attendu. « C’est une véritable opportunité pour développer et moderniser nos hôpitaux qui doivent répondre aux nouveaux besoins de santé et exigences de qualité » a-t-il indiqué. Le même responsable a souligné « la présence, en nombre et en qualité, des représentants des différents centres anti-cancer du pays », estimant que « le plan national anti-cancer occupe une place importante dans la politique de santé publique, mise en place par les autorités ».

Le responsable a espéré que cette 4e édition servira de plateforme conséquente pour agir vers une meilleure organisation hospitalière et une gestion de l’information médico-hospitalière efficace à travers, notamment, une procédure de prise en charge plus effective grâce à la contractualisation avec l’émergence des assureurs à la personne en Algérie. De son côté, Lamia Guellif, une des organisatrices de la manifestation, a indiqué que l’édition de cette année aura comme nouveauté un forum qui servira d’échanges et de rencontres entre les professionnels, soulignant que le ministère et l’initiative « Al Moustechfa » œuvrent en commun pour « l’évolution et l’innovation dans les domaines hospitalier et médical, mais aussi à la contractualisation et l’information dans le système de santé en Algérie ».

Il s’agit également, à l’occasion de ce Salon, de « mettre en avant les entreprises algériennes et leurs différents domaines d’expertise de prédilection afin d’œuvrer pour une meilleure organisation de prise en charge des patients à travers le renforcement de la contractualisation et du système d’information ». Selon Lamia Guellif, plus de 2.800 invitations ont été adressées aux professionnels de la santé, alors que plus de 25.000 visiteurs sont attendus à ce Salon.



Pour une meilleure prise en charge sanitaire



Pour sa part, le directeur général de l’Agence national de gestion des réalisations et des équipements des établissements de santé (ARES), M. Anis Bendaoud, a fait savoir que la modernisation des structures de santé est la priorité recherchée à travers cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique mise en place par le ministère de la Santé : « Ce Salon a pour objectif également d’améliorer les outils de diagnostic et de soins à travers l’introduction des technologies de pointe, et ce, pour une meilleure prise en charge sanitaire », a-t-il affirmé. Cette manifestation, première du genre au Maghreb et seconde en Afrique, a vu la participation de 150 exposants de plusieurs nationalités, à savoir espagnole, italienne, française, américaine, saoudienne... qui sont venus présenter leurs produits hospitaliers et leurs innovations en matière de technologie et de logistique ainsi que leur savoir-faire dans le domaine de la santé. 14 centres hospitalo-universitaires, 6 facultés de médecine, les services du SAMU, de la Protection civile, de la Sûreté nationale et de la santé militaire sont également au rendez-vous. Les huit pôles stratégiques concernés par cet événement sont entre autres, les équipements, le management médical, le consulting, le consommable, l’hygiène, les systèmes d’informations et les nouvelles technologies d’informations. Cet espace est une opportunité, selon les organisateurs, pour l’ensemble des acteurs du monde hospitalier, médecins, paramédicaux, biologistes, techniciens, biomédicaux... ainsi qu’aux maîtres d’œuvre de se regrouper, se concerter pour échanger et mettre en commun leurs connaissances, leurs technologies dans le domaine médical et pharmaceutique.

Sarah A. Benali Cherif