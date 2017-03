Santé : un bond qualitatif

M. Abdelmalek Boudiaf a déclaré que le secteur de la santé dans cette wilaya a réalisé un « bond qualitatif » depuis 2015. « Ces progrès se reflètent notamment dans le volume important d’interventions chirurgicales effectuées depuis le début de l’année dernière dans les différents services hospitaliers de la wilaya », a précisé M. Boudiaf qui s’était assuré, durant sa visite, de la bonne prise en charge des 24 blessés hospitalisés suite au drame de la route survenu la veille à Tiaret, faisant également 8 morts. Au total, 16.305 opérations chirurgicales ont été réalisées durant la période indiquée, a expliqué le ministre en signalant que 500 d’entre ces interventions ont été accomplies dans le cadre des jumelages inter-hôpitaux. Mettant l’accent sur l’intérêt des jumelages, il a expliqué que l’initiative vise, parmi ses objectifs essentiels, à épargner les déplacements aux patients. M. Boudiaf a évoqué, dans ce sens, l’exemple de l’équipe médicale du Centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO), présente la veille à Tiaret au titre des jumelages inter-hôpitaux, et qui a effectué près de 50 interventions chirurgicales, dont 4 au profit de victimes de l’accident de la route. Le ministre a également insisté sur les efforts engagés par son département pour le développement du secteur de la santé à Tiaret, faisant savoir à cet égard qu’il a été procédé à l’affectation d’une équipe médicale chinoise pour combler le déficit signalé pour certaines spécialités dans cette wilaya. La mission chinoise est composée de 4 spécialistes en gynécologie-obstétrique, de deux anesthésistes-réanimateurs et d’un ophtalmologue, a précisé M. Boudiaf, faisant part en outre d’un projet portant création d’un Centre anti-cancer à Tiaret. La lutte contre les pathologies cancéreuses sera également consolidée à la faveur de la prochaine ouverture de centres similaires au niveau des wilayas de Sidi Bel-Abbès, Chlef, Tizi-Ouzou et Tlemcen, a-t-il annoncé. Au cours de sa visite à Tiaret et après s’être rendu au chevet des victimes de l’accident de la route, le ministre s’est enquis d’un projet portant numérisation du service de maternité de l’hôpital du chef-lieu de la wilaya. Ce programme de modernisation de la gestion du système de santé a également bénéficié aux services d’ophtalmologie et d’oto-rhino-laryngologie (ORL). M. Boudiaf a aussi assisté à une séance d’échanges par système de visio-conférence, réunissant l’équipe médicale du service de maternité de l’hôpital de Tiaret et son homologue du CHU d’Oran.