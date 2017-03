Accident de Tiaret : M. Abdelmalek Boudiaf au chevet des blessés

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, s’est enquis, à Tiaret, de l’évolution de l’état de santé des personnes hospitalisées suite à l’accident de la route survenu la veille sur l’axe reliant les communes d’Aïn El-Hadid et de Takhemaret, faisant 8 morts et 24 blessés. Le ministre s’est rendu, dans ce cadre, aux hôpitaux Ibn-Sina de Frenda et Youssef-Damerdji du chef-lieu de wilaya où sont respectivement traités 13 et 11 blessés, dont 4 ont subi une intervention chirurgicale. M. Boudiaf s’est assuré auprès des équipes médicales de la bonne prise en charge des blessés, faisant part, en outre, aux familles des personnes ayant trouvé la mort dans le drame de la route, des condoléances du gouvernement et du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Il a également salué les citoyens et la société civile pour leur mobilisation aux côtés des victimes de l’accident. Au niveau de l’hôpital de Frenda, les patients ont affirmé au ministre que leur prise en charge s’effectue dans de bonnes conditions, exprimant aussi le souhait de voir cet établissement doté d’un scanner et d’un service d’urgences plus spacieux. Répondant aux doléances des patients, M. Boudiaf a indiqué qu’il sera procédé à la dotation en équipements de différents services hospitaliers de la wilaya, tandis qu’un projet portant création d’un nouveau service des urgences sera inscrit durant l’année en cours au profit de l’hôpital de Frenda. Le ministre a fait savoir qu’avant cette échéance, une enveloppe de 8 millions de dinars est consacrée au réaménagement de locaux à l’entrée de cet établissement en vue de leur affectation au service des urgences médicales. L’accident de la route survenu mercredi matin à Tiaret a coïncidé avec la visite d’une équipe médicale du Centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) entrant dans le cadre des jumelages inter-hôpitaux, ce qui a permis de consolider la prise en charge des patients. Dans ce contexte, des praticiens et paramédicaux qui se trouvaient en congé au moment du drame ont également apporté leur aide en reprenant aussitôt leur service pour aider leurs collègues dans la prise en charge des blessés.