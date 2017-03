Enfants autistes : 6.000 places pédagogiques ouvertes

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a indiqué, à Relizane, que près de 6.000 places pédagogiques ont été ouvertes pour les enfants autistes dans les centres spécialisés au niveau national. En marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, Mounia Meslem a fait savoir que son département ministériel a ouvert, récemment, trois centres spécialisés dans la prise en charge des autistes à Ben Aknoun (Alger), Tlemcen et Bouira, soulignant que les centres spécialisés ont permis de prendre en charge quelque 6.000 enfants se trouvant dans les listes d’attente du ministère qui en comptaient 9.000. La ministre a déclaré que le secteur de la solidarité nationale travaille en coordination avec le ministère de l’Education nationale, dans le cadre d’une convention concernant l’intégration des enfants atteints de handicaps mentaux légers dans le milieu scolaire ordinaire, précisant que son département ministériel œuvre à insérer les personnes aux besoins spécifiques dans la société et les faire participer au développement social. Elle a expliqué que cette convention, mise en place au profit de cette frange de la société, traduit les engagements du gouvernement quant à l’instauration de la loi portant la protection, l’accompagnement et l’insertion les personnes aux besoins spécifiques dans tous les domaines. Mounia Meslem a, d’autre part, affirmé que son département ministériel a donné l’exemple dans l’intégration des personnes aux besoins spécifiques dans des postes d’emploi et leur faire bénéficier de projets, faisant savoir à ce propos que l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) emploie plus de 4% des personnes aux besoins spécifiques, notamment parmi ces employés, et l’Agence de développement sociale (ADS) emploie pour sa part 06% d’entre eux.

La ministre a procédé, lors de sa visite, à la remise de trois bus de solidarité scolaire au profit des communes de Dar Benabdallah, El Hassi et El-Ouldja, ainsi que des fauteuils roulants et des motocyclettes, entre autres, à des personnes aux besoins spécifiques.

A Relizane, elle a procédé à la baptisation du centre psychopédagogique pour enfants handicapés moteurs au nom de la chahida « Abdelmoula Yamina », de la maison des personnes âgées au nom de « Belhadj Fatma » et de l’établissement de l’enfance assistée au nom de « Beldjillali Zohra », en plus du centre psychopédagogiques pour enfants handicapés mentaux de Ammi Moussa au nom de « Feghoul Rekia ». La ministre a aussi inauguré la maison des associations à Relizane, ainsi qu’une exposition consacrée aux bénéficiaires de crédits de l’ANGEM et de l’ADS. Elle, en outre, donné le coup d’envoi au match de football opposant une équipe de personnes atteintes de trisomie 21 à celle d’anciens joueurs du Rapid de Relizane (RCR). Mounia Meslem a achevé sa visite à Relizane par une rencontre avec le mouvement associatif, les élus locaux et les cadres locaux au niveau de la maison de la culture de la ville.