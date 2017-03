FLN, M. Ould-Abbès : « Une importance historique »

Le secrétaire général du Front de libération nationale, Djamel Ould- Abbès, a indiqué, à Aïn Témouchent, que les élections législatives du 4 mai prochain «revêtent une importance historique qui a une relation étroite avec la présidentielle de 2019». Présidant une réunion avec les candidats du parti aux législatives des 12 wilayas de l’Ouest à la bibliothèque Malek-Bennabi, Djamel Ould- Abbès a souligné qu’il «assumait la responsabilité du choix des listes des candidats et que les mouhafedhs avaient donné leurs avis sur les listes», relevant que «les membres du parti au Conseil de la nation ont été consultés à ce propos».

M. Ould-Abbès a, d’autre part, déclaré que «les portes avaient été fermées devant les opportunistes qui ont essayé de se faufiler dans les listes du parti, car la future Assemblée populaire nationale revêt une importance particulière et historique, par son lien avec ce qui va être déterminé en 2019». Et d’ajouter : «Le FLN est le parti au pouvoir qui tranchera lors de la présidentielle de 2019.»

Le SG du FLN a, ainsi, expliqué que le choix des listes du parti des législatives du 4 mai était basé sur deux critères essentiels, à savoir la fidélité au Président de la République Abdelaziz Bouteflika et à son programme, ainsi que la fidélité au parti.

Il s’est félicité que les listes du parti soient constituées à 70% d’universitaires, dont des docteurs d’État, des doyens d’université, des médecins, ainsi que des fellahs et des travailleurs qui représentent, eux aussi, des couches sociales qu’«il ne faut pas exclure». Djamel Ould-Abbès a, par ailleurs, exhorté les candidats du parti des wilayas de l’Ouest à rappeler ce qui a été réalisé de 1999 à ce jour, grâce au programme du Président de la République, «un programme que le FLN a adopté», soulignant que «c’est un capital sur lequel il faut compter durant la campagne électorale».

Il a, en outre, annoncé la mise en place de comités de wilaya pour les prochaines législatives composés des mouhafeds du parti et des membres du comité central de chaque wilaya, ainsi que des candidats aux élections législatives du 4 mai, des membres des deux chambres du Parlement et des élus locaux. Le SG du FLN a, pour conclure, appelé les membres du parti à la coordination et à la vigilance, et d’aller sur le terrain et intensifier le travail de proximité.