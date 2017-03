ALGER : Les numéros d’affichage des listes connus

La wilaya d’Alger consacre 1.480 espaces pour l’affichage des listes de candidature et 83 sites pour abriter les meetings électoraux.

À l’approche des législatives du 4 mai prochain, la machine de l’Administration accélère la cadence des préparatifs, à travers la mise en place des conditions idoines pour la réussite de ce rendez-vous. Le côté technique de l’opération est symbolisé par la répartition des listes électorales par leurs propres numéros devant les identifier aux yeux des électeurs. D’ailleurs, le tirage au sort de cette opération est prévu, ce matin, mais, en attendant, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) de la wilaya d’Alger a supervisé, jeudi au siège de sa permanence de la capitale, à un autre tirage au sort, en l’occurrence celui de l’attribution des numéros d’affichage des partis politiques et des listes des candidats indépendants, en présence des représentants de ces derniers. Une démarche prévue dans la loi portant sur le régime électoral et dont la finalité est d’éviter l’affichage sauvage, de sorte à ce que chaque lite de candidats ait son propre numéro dans le carré visite sur les panneaux d’affichage qui seront érigés dans les prochains jours. À ce propos, et concernant Alger, on apprend auprès du directeur de la permanence locale de la HIISE, que 1.480 espaces pour l’affichage des 17 listes de candidature (15 partis politiques et deux listes indépendantes) ont été localisés dans les 57 communes en prévision du scrutin du 4 mai. Idir Hassaine a insisté sur la nécessité d’instaurer la «transparence» dans ce genre d’opération, et s’est félicité du climat «serein» dans lequel a eu lieu le tirage au sort, avant de rappeler qu’un 2e tirage au sort est prévu ce lundi.

Il aura à désigner les salles de meetings et autres sites devant abriter les rassemblements populaires, lors de la campagne électorale, prévue, rappelons-le, du 9 au 30 avril, et à fixer également les horaires d’organisation de ces rencontres partisanes et les temps de passage des partis. «Nous avons prévu pour 83 sites pour l’organisation des meetings, dont 45 salles publiques, 34 salles omnisports et 4 stades communaux», a révélé le directeur de la permanence de la wilaya d’Alger de la HIISE.

Pour revenir au tirage au sort effectué avant-hier, les électeurs algérois sont informés que les numéros d’affichage des espaces sont répartis comme suit :

Le N° 1 pour le Front national socialiste (FNS), le N° 2 pour le Rassemblement national démocratique (RND), le N° 3 liste pour la liste indépendante (Rafah), le N° 4 pour le Parti des travailleurs (PT), le N° 5 pour le Parti de la liberté et de la justice (PLJ), le N° 6 pour le Mouvement El-Islah, le N° 7 pour le Front El-Moustakbal (FM), le N° 8 pour le Front de libération nationale (FLN), le N° 9 pour Tajamou Amal El-Jazaïr (TAJ), le N° 10 pour le Front de l’Algérie nouvelle (FAN), le N° 11 pour le Front des forces socialistes (FFS), le N° 12 pour l’Alliance HMS, le N° 13 pour la liste indépendante «Mawdjet El-Kheir», le N°14 pour Fajr El- Jadid (PFJ), le N° 15 pour le Mouvement populaire algérien (MPA), le N° 16 pour l’Alliance Ennahda – El Adala – Bina et enfin le N° 17 pour le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD).

S. A. M.