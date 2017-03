M. Tayeb Zitouni : « L’Algérie a donné une leçon magistrale de sacrifice et de militantisme »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, au village de Nara, relevant de la ville de Menaâ (Batna), que «l’Algérie a donné; à travers sa Révolution de libération; une leçon magistrale au monde sur le sacrifice, le militantisme et de lutte pour le pays». «Les enfants de la patrie ont arraché leur liberté en la signant de leur sang», a précisé le ministre, lors des festivités commémoratives du 61e anniversaire de la mort du martyr héros Mustapha Benboulaïd, organisées dans les villes de Menaâ et d’Arris. Il a certifié que «l’indépendance de l’Algérie était l’œuvre de la bravoure des enfants de la patrie, comme Mustapha Benboulaïd, qui ont façonné l’histoire et en devenant un modèle pour les peuples, voire pour le monde entier». M. Zitouni a également indiqué que «le peuple algérien avait affronté toutes les injustices qui lui ont été infligées et avait fait face aux adversités avec dignité et consenti d’énormes sacrifices se soldant par plus d’un million et demi de martyrs». Soulignant que la commémoration de la mort du martyr Mustapha Benboulaïd intervient au moment où le peuple algérien célèbre la fête de la Victoire, le ministre a rappelé que «le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait insisté, à cette occasion, sur la nécessité de préserver l’attachement et la loyauté aux principes et idéaux de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, en suivant le chemin tracé par les chouhada et moudjahidine pour rendre l’Algérie forte économiquement, solide sur le plan sécuritaire et puissante dans les institutions internationales». Il a aussi considéré que la commémoration de la mort du chahid Benboulaïd coïncidait avec la célébration, dans un passé récent, du centenaire de «l’homme qui n’a pas d’égal», et qui n’a pas voulu, a-t-il attesté, «d’une vie aisée, choisissant le militantisme et la lutte avec ses biens et sa personne pour son peuple et son pays». Le ministre des Moudjahidine a, par ailleurs, saisi cette occasion pour appeler toutes les franges de la société à se prononcer lors du prochain scrutin en élisant leurs représentants pour «permettre à notre pays d’amorcer une nouvelle étape dans le processus de développement des réformes et l’enracinement de la démocratie». Les festivités commémoratives de la mort de Mustapha Benboulaïd se sont déroulées en présence du secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Abdelaziz Fouhal, le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants des chouhada (ONEC), Tayeb El-Houari, le wali de Batna, Mohamed Salamani, ainsi que des moudjahidine de la région. Débutant par une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs dans le village de Nara, elles ont vu également une remise de prix aux lauréats d’un concours de réflexion, organisé pour l’occasion, un semi-marathon «chahid Mustapha Benboulaid», ainsi que l’inauguration de deux voies à Nara et Arris, où il a été procédé à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation d’une gare routière dans le cadre d’un investissement privé.