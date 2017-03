Préservation de l’Environnement : Une responsabilité collective

Le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, a procédé, à Oran, à la signature de conventions avec plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que des structures et organismes de son secteur, à la faveur de la visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée dans la wilaya.

La première convention a été signée avec l’association «Barbarous», pour le projet de l’Ile Plane (Oran), avec à la clef la création d’un comité de pilotage, de suivi et d’évaluation du développement durable, constitué de représentants des pouvoirs publics et de la société civile. La seconde a été signée entre la Direction de l’environnement, et l’université d’Oran. D’autres conventions ont été également signées, sur la base de l’audit de l’ONG «Region of Climate» (R20), entre l’Agence nationale des grands bassins (AGIRE) et l’Association d’aménagement de la commune d’El-Hamiz, entre le Centre national de la formation et de l’éducation de l’environnement (CNFE) et les Scouts musulmans (SMA), entre l’Agence nationale des déchets et la Ligue des associations de Tizi Ouzou, entre le Commissariat national du littoral (CNL) et le Centre national des ressources biologiques, entre l’Observatoire nationale du développement durable (ONEDD) et l’Association de protection de l’environnement de Mostaganem.

Le Commissariat national du littoral (CNL) a aussi signé une autre convention avec l’association «Phoenicia» d’Oran, alors que l’Agence nationale des changements climatiques a passé une convention avec l’association «Amdoul» de Ghardaïa, connue pour avoir remporté le prix mondial de la COP 22 à Marrakech. La cérémonie de signature de ces conventions, présidée par le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, a été également marquée par la présentation de la charte de partenariat, une sorte de passerelle qui consacre l’engagement du secteur de l’environnement et la société civile au niveau local. À cette occasion, M. Ouali a mis en exergue le rôle de l’Observatoire national de l’environnement, une institution qui a l’obligation aujourd’hui de lutter efficacement contre les nuisances et menaces environnementales. «Nous disposons désormais d’un moyen juridique, la charte locale de l’environnement qui lie la société civile et les institutions, basé sur le partenariat», a souligné le ministre, insistant, d’autre part, sur la généralisation de l’expérience du tri sélectif des déchets. «Nous avons une responsabilité collective pour préserver l’environnement, et nos comportements doivent changer quotidiennement, pour mettre un terme à certains pratiques qui nuisent à l’environnement», a-t-il déclaré, relevant que «son département ministériel dispose de sept instruments pour prendre en charge les problèmes de l’environnement de manière concrète».



Mettre en réseau la société civile avec l’Observatoire national de l’environnement



M. Ouali a insisté sur la nécessité de mettre en réseau la société civile avec l’Observatoire national de l’environnement, allusion faite au «géo portail» nouvellement mis on line. «Chaque citoyen est un observateur», a souligné le ministre qui a mis en exergue le rôle de ce site national d’alerte de l’environnement, un instrument, nouvellement mis en place pour mettre en réseau la société civile, avec à la clef une cellule de veille et de suivi en cas d’atteintes à l’environnement pour agir au bon moment.

Il a fait observer que ce système d’alerte est un élément fondamental de refondation de la société civile, en lien avec le secteur de l’environnement pour lutter efficacement contre la rétention de l’information. C’est aussi une base de données pour lancer l’alerte et le traitement de l’information et qui, en plus, sera suivi de manière automatique, a-t-il ajouté L’objectif, est de déterminer la situation de l’état du tableau de bord pour diffuser l’information en cas d’infraction à l’environnement, a expliqué la directrice générale de l’Observatoire national de l’environnement, Khadidja Benzekri. Le ministre, qui a écouté un exposé sur le schéma d’assainissement de plusieurs zones de collecte et systèmes d’épuration du Grand projet urbain d’Oran (GPU) qui regroupe les communes d’Oran, Bir El-Djir, Sidi Chahmi et Es-Sénia, s’est rendu à la station de traitement et d’épuration (STEP) d’El-Kerma (100.000 mètres cubes/jour) à Es-Sénia, où il a inauguré une station de pompage destinée au refoulement des eaux épurées vers une station de lagunage voisine pour l’irrigation d’un périmètre agricole 6286 hectares, située dans la plaine M’Léta relevant de la région de Oued Tlélat. Sur place, M. Ouali a eu droit à des explications sur les travaux de réhabilitation de la décharge d’El-Kerma, fermée pour son degré élevé d’atteinte à l’environnement, instruisant le directeur de l’environnement de la wilaya à lancer, dans les plus brefs délais, les travaux pour la conversion de cet espace en un parc citadin qui sera, a-t-il dit, de même niveau que celui d’Oued Smar, avec à la clef, un espace de divertissement et de récréation.

Dans la commune de Granine (Bethouia), Abdelkader Ouali s’est enquis de l’état d’avancement des travaux d’adduction devant alimenter Aïn Tlélat en eau potable, une commune qui ne cesse de grossir compte tenu du transfert massif des populations dans le cadre du relogement. En clôture de sa visite dans la wilaya d’Oran, le ministre s’est rendu à la STEP d’Aïn El-Turck, où il eu des explications sur l’irrigation des périmètres de Bousfer et d’El-Ançor, d’une superficie totale de 6.286 ha.