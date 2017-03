Promotion du secteur du tourisme : Un décret exécutif soumis au gouvernement

Un décret exécutif portant sur les mesures de promotion du secteur du tourisme, notamment celles liées aux procédures de création des agences de voyages, a été soumis au gouvernement. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, qui s’exprimait, lors d’une conférence de presse animée en marge de l’ouverture du 21e Salon international de l’artisanat et des métiers. M. Nouri, accompagné de la ministre déléguée, chargée de l’Artisanat, Aïcha Tagabou, a précisé que ce nouveau décret constituait «un nouveau jalon visant à améliorer la performance des opérateurs dans le domaine du tourisme, notamment les responsables des agences, pour que ces derniers effectuent leur tâche conformément aux normes en vigueur». Le ministre a souligné, à l’occasion, l’impératif de «réformer le système juridique, à travers sa réactualisation, afin de faciliter les mesures au profit de tous les opérateurs, à l’effet de relancer et de promouvoir le secteur du tourisme». Il rappelle également les efforts consentis par le secteur, en traçant des programmes ambitieux, pour pallier les lacunes enregistrées, soit dans le domaine touristique ou artisanal. M. Nouri a saisi l’occasion pour appeler les opérateurs activant dans le domaine, à relancer le secteur, pour pouvoir adhérer au tourisme mondial et être plus présents sur les marchés internationaux».

S. E.