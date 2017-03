21e salon international de l’artisanat et des métiers : Une nécessité économique

Le Salon international de l’artisanat et des métiers a ouvert ses portes, jeudi au palais des Expositions, Safex d’Alger, en présence du ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, de la ministre déléguée, chargée de l’Artisanat, Mme Aïcha Tagabou, ainsi que d’autres membres du gouvernement.

Organisée sous le slogan «L’Artisanat au cœur de l’économie», la 21e édition de ce Salon a vu la participation de 419 artisans algériens et étrangers venus de 61 pays. S’exprimant à cette occasion, M. Abdelouahab Nouri a qualifié le Salon d’«opportunité pour tous les artisans et opérateurs pour la promotion du produit artisanal», ajoutant que l’«artisanat est une nécessité au développement de l’économie et du tourisme». Le ministre a précisé que sa visite aux différents stands a mis en avant «l’évolution des compétences des artisans algériens», appelant à «promouvoir l’artisanat».

Concernant la situation du tourisme en Algérie, le ministre a appelé à pallier les lacunes enregistrées dans ce domaines, notamment concernant l’hébergement et les services. Il a rappelé, à cet effet, «l’intérêt accordé à ce secteur par le Président de la République dans son programme de développement». Dans ce contexte, M. Nouri a rappelé les projets en cours d’exécution, précisant que le nombre d’établissements hôteliers en cours de réalisation s’élevait à 580 hôtels, parmi plus de 1.600 projets touristiques approuvés. 65 hôtels publics font l’objet actuellement de travaux de réhabilitation, en vue de les adapter aux normes en vigueur, a-t-il ajouté. Concernant la redynamisation du tourisme saharien, le ministre a indiqué que «des efforts sont actuellement consentis pour relancer ce tourisme», ajoutant que «la relance et la promotion du tourisme saharien nécessitent l’élaboration d’un programme d’action, notamment en ce qui concerne l’ouverture de circuits aux touristes et la réalisation de nouveaux établissements touristiques». Il a mis l’accent sur la nécessité de «renforcer les investissements dans les régions du Sud», rappelant le projet de modernisation d’un hôtel public, dans les régions de Tamanrasset et d’In Saleh. Le ministre n’a pas omis d’appeler à «la généralisation des projets touristiques dans les régions du Sud, notamment à Timimoun, Taghit, Djanet, Biskra, Ouargla et Ghardaïa, en vue de promouvoir la destination Sud». De son côté, la ministre déléguée, chargée de l’Artisanat, Aïcha Tagabou, a indiqué que ce Salon avait permis de s’enquérir de «la qualité du produit artisanal algérien», saluant les compétences et qualifications des artisans algériens en la matière. Concernant la commercialisation du produit algérien, Mme Tagabou a rappelé les efforts consentis par le secteur pour venir en aide aux artisans, en leur affectant des espaces de ventes au niveau de tous les établissements touristiques et autres structures. Elle a cependant appelé les artisans à améliorer et à enrichir leurs étalages, et à mieux faire la promotion de leur produits. Il convient de préciser, enfin, que le Salon, qui durera jusqu’au 29 mars, constituera une occasion pour encourager les artisans algériens à redoubler d’efforts aux plans de la créativité et de l’innovation, pour hisser les produits nationaux au rang de la compétitivité avec les produits étrangers, et promouvoir les exportations des produits artisanaux et des métiers, tout en veillant à la préservation du patrimoine national traditionnel qui compte parmi les fondements de l’identité nationale. En marge de cette édition, des conférences seront tenues pour débattre plusieurs thèmes, dont «Le rôle de l’industrie artisanale dans le développement de l’économie nationale», «La propriété intellectuelle en matière d’industrie artisanale» et enfin «Le projet sur la création du groupe professionnel des bijoux de Batna et celui des artisans du cuivre (dinanderie, chaudronnerie) de Constantine».

Salima Ettouahria