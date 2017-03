Hauts-plateaux : immenses opportunités d’investissement

Lors de l’inauguration du nouveau siège de la daïra de M’sila, M. Bedoui a reçu des explications détaillées sur le déroulement des préparatifs des prochaines élections du 4 mai prochain. Selon les responsables concernés, les préparatifs avancent bien et ont atteint le taux de 98%.

Le ministre a mis l’accent sur le fait que « la sensibilisation quant à la nécessité d’une participation massive aux prochaines législatives, est la mission de tous ». Le ministre soutient que la sensibilisation au sujet de l’importance de ces élections constitue un facteur fondamental impliquant la société civile et les institutions de l’Etat, affirmant que ces élections sont « une étape importante pour l’Algérie », compte-tenu du fait qu’elles permettront de préserver la sécurité et la stabilité du pays au moment où d’autres Etats vivent des situations exceptionnelles. M. Bedoui a relevé, à ce propos, le degré de conscience des citoyens qui découle de leur connaissance des conditions difficiles traversées par l’Algérie durant la décennie noire et l’expérience amère qu’a vécue le pays ainsi que leur adhésion totale quant à la préservation de la stabilité et la sécurité du pays.

Evoquant la mission de l’administration, il souligne que celle-ci consiste à préparer les élections en réunissant les conditions adéquates à la réussite du scrutin, rappelant que le corps électoral a atteint 23 millions d’électeurs et électrices. Assurant, par ailleurs, que toutes les dispositions à même de garantir le bon déroulement du scrutin ont été mises en place, M. Bedoui a indiqué que « la sécurité du citoyen algérien et la stabilité du pays sont une ligne rouge et qu’il est interdit à quiconque de la franchir », soutenant que « toute personne qui tenterait d’attenter à la sécurité du pays, trouvera en face un Etat fort de ses institutions constitutionnelles ».



« La ville de Boussaâda promue wilaya déléguée avant la fin de l’année en cours »



Le ministre qui s’exprimait jeudi, au deuxième jour de sa visite de travail dans la wilaya de M’sila a affirmé lors d’une rencontre avec les citoyens de cette ville située à 75 km à l’est du chef-lieu de wilaya, que, « la ville de Boussaâda sera promue au statut de wilaya déléguée avant la fin de l’année en cours ». En effet, selon lui, cette promotion est «un engagement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui doit être exécuté ». Cela permettra, en fait, de « restituer le caractère touristique de la région en lui conférant une dimension internationale, essentiellement à la faveur de la disponibilité des éléments et des possibilités à même de concrétiser cette ambition », relève le ministre notant que cette procédure tend à «insuffler une dynamique de développement dans cette ville et les communes qui lui seront administrativement rattachées». M. Bedoui a rassuré la population de Boussaâda, à l’instar du reste des citoyens à travers le territoire national en faisant part de «l’intention de l’Etat de poursuivre les efforts de développement dans cette ville, mais aussi dans les autres villes du pays afin d’améliorer le mode de vie des habitants », mettant l’accent sur « la nécessité de les associer au processus de développement conformément au principe de la démocratie participative ». Le ministre tout en appelant les citoyens à participer massivement lors du scrutin du 4 mai prochain pour élire leurs représentants en toute liberté, a insisté « l’importance de ne pas donner l’occasion à ceux qui veulent nuire au pays ».

Le ministre qui inspectait une entreprise privée de production de carrelages et céramique dans la zone industrielle du chef-lieu de wilaya, mise en service en janvier dernier pour un investissement de 1,9 milliard de dinars a mis en relief que les régions des Hauts plateaux offrent de grandes et immenses opportunités pour un investissement prometteur. Il a également souligné que les facilitations foncières, réglementaires et fiscales étaient le moteur du défi de la création de plusieurs entreprises économiques dans les hauts plateaux en général et à M’Sila en particulier. Saluant la décision gouvernementale relative à la protection et l’encouragement de la production nationale à travers, notamment l’interdiction de l’importation des matériaux de construction, le ministre a affirmé que cela a permis la création de plusieurs entreprises dont celle de M’sila, spécialisée dans la production du carrelage et du céramique et qui assure des emplois pour 300 personnes. Le ministre a présidé, lors de sa visite de travail, une cérémonie de raccordement de 400 foyers de la localité de Ghazel dépendant du chef-lieu de wilaya au réseau du gaz naturel pour un investissement de 93 millions de dinars, selon les précisions fournies par les responsables concernés. Des instructions ont également été données par le ministre pour procéder à l’extension du réseau de distribution de gaz naturel aux fins de toucher le maximum de foyers notamment ceux traversés par les conduites de transport du gaz. A signaler, d’autre part, que le ministre a donné l’accord de son département pour le financement de projets gelés de raccordement aux réseaux de l’électricité et du gaz pour un coût estimé à 1,5 milliard de dinars. Des orientations ont été données dans ce sens aux responsables locaux pour procéder, selon l’ordre des priorités, au financement des projets par tranche sur une période de 4 ans. Aussi et en marge de l’inauguration d’un complexe sportif et de jeunes implanté, au centre ville de M’Sila, le ministre a promis le financement de plusieurs opérations de création ou de réhabilitation d’aires de jeux et de loisirs situées dans plusieurs quartiers de la ville pour encourager davantage la pratique sportive chez les jeunes.



« Les collectivités locales ont pour mission d’accompagner l’investissement des jeunes»



Le ministre a rappelé, à Sidi Aissa que « l’accompagnement de l’investissement des jeunes fait partie des missions dévolues aux collectivités locales ». S’exprimant au cours de la présentation du bilan des activités de la wilaya, tenue au nouveau siège de la commune de Sidi Aissa, au premier jour de sa visite à M’sila, M. Bedoui a précisé que « cet accompagnement consiste à créer des petites zones d’activités capables de canaliser l’investissement des jeunes en général et celui des diplômés des universités et instituts en particulier ». Le ministre a, ainsi, appelé les responsables des Collectivités locales à « exécuter cette instruction qui constitue une orientation gouvernementale », relevant que la création de petites zones d’activités se fera conformément à des opérations de financement par le Fonds de solidarité des collectivités locales. Soulignant que l’accompagnement des investissements des jeunes se traduit également à travers l’encouragement des entreprises de jeunes déterminés à élargir leurs activités en leur accordant des assiettes foncières supplémentaires à cet effet, il a insisté sur le rôle des collectivités locales dans l’encouragement de la sous-traitance.

M. Bedoui a, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité de rapprocher certaines activités de jeunes des grandes entreprises et usines qui activent dans les zones industrielles et les zones de stockage, leur permettant ainsi de créer des entreprises en relation avec les activités des grandes entreprises. Abordant la question de la numérisation, le ministre a mis en exergue la nécessaire application « accélérée » de ce programme, affirmant que durant les 18 mois à venir, il sera procédé à la numérisation des permis de conduire et des cartes grises ainsi que la numérisation de l’administration avant fin 2019.

La visite du ministre à la commune de Sidi Aissa a permis à cette dernière de bénéficier de nombreux projets ayant trait à l’amélioration des conditions de vie des citoyens à l’instar de l’élargissement du réseau de l’électrification rurale et l’alimentation en eau potable en plus de la dotation de la commune d’une enveloppe de 320 millions de dinars. Provenant du Fonds de solidarité des collectivités locales, cette enveloppe est destinée à la réalisation d’un centre d’enfouissement technique ainsi qu’une étude relative à la protection de la ville des inondations.

Au cours de sa première journée de visite, M. Bedoui a également procédé à l’inspection de l’abattoir industriel de la commune de Ain El-Hadjel et devait également inspecter le projet de la ligne ferroviaire M’sila-Boughezoul (Médéa), ainsi qu’un projet de zone d’activité dans la commune de Khtoti Sed El Djir. L’inauguration du siège d’une sûreté de daïra dans la commune d’El khabana, l’inspection du projet de réalisation d’un centre universitaire d’une capacité de 1.000 places pédagogiques dans la commune de Boussaâda et la visite d’un projet de réalisation de 500 logements de type AADL dans cette même ville, étaient également inscrits au programme de cette visite.

Synthèse de : Soraya Guemmouri