Le DG de la police et de la sécurité publique portugaise : Professionnalisme de la police algérienne

Le directeur général de la Police et de la Sécurité publique portugaise, Luis Manuel Peça Farinha, a loué à l’Ecole d’application de la sûreté nationale Abdelmadjid Bouzbid de Soumaâ (Blida), le professionnalisme de la police algérienne, ainsi que sa grande compétence en matière de formation notamment. «Outre le professionnalisme de la police algérienne, j’ai constaté un grand intérêt, de sa part, pour la formation de l’élément humain», a observé M. Luis Manuel Peça Farinha, à l’issue de la présentation, par le directeur de l’Ecole de Soumaâ, d’un exposé sur l’histoire de son établissement.

Il a souligné que la formation est primordiale, car elle permet aux hommes de la police d’accomplir, au mieux, leur mission consistant à veiller à l’application de la loi, et à la protection des citoyens et de leurs biens. Accompagné du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, le directeur général de la Police de la Sécurité publique portugaise a effectué une tournée dans les différentes structures de l’Ecole d’application de la sûreté nationale de Soumaâ, dont des classes, des salles de conférences, une piscine, des champs de tir, un hippodrome. Il a assisté, à l’occasion, à de nombreuses exhibitions des stagiaires de cette école, dans différents exercices d’application. à 35 km de la capitale, l’Ecole d’application de la Sûreté nationale Abdelmadjid Bouzbid de Soumaâ s’étend sur une surface de 54 ha. Durant la période coloniale, cette école constituait une caserne militaire française, qui fut transférée, au lendemain de l’indépendance, sous la tutelle du ministère de la Défense nationale. L’Ecole de Soumaâ fut ouverte le 18 août 1969. Elle fut baptisée le 18 décembre 2016 du nom du moudjahid et ex-directeur général de la sûreté nationale, Abdelmadjid Bouzbid.



Un haut niveau en matière de formation



M. Luis Manuel Peça Farinha a salué «le haut niveau» atteint par la police algérienne en matière de formation de son personnel en s’appuyant sur les nouveaux programmes dotés d’outils pédagogiques modernes, à même de permettre à ses éléments d’accomplir leurs missions «dans les meilleures conditions». M. Luis Manuel Peça Farinha a affirmé, que les systèmes de formation adoptés par la police algérienne étaient «similaires à ceux adoptés par plusieurs pays développés», saluant dans ce sens le haut niveau des cadres de la Police algérienne en matière de formation, d’entrainement, de réhabilitation et d’utilisation des outils modernes, indique un communiqué de la DGSN. «Il est possible de renforcer les moyens de coopération en matière de formation entre les polices des deux pays», a-t-il indiqué. Le DG de la police portugaise a visité, à cette occasion, les différentes classes de l’Ecole d’application de la Sûreté nationale où il a reçu ainsi que la délégation qui l’accompagne des informations sur ladite école depuis sa création et son évolution pendant plus de quatre décennies. Des explications lui ont également été fournies sur les systèmes de formation assurés au sein de cet établissement qui a formé des milliers de policiers, tous grades confondus, et vu la sortie de plusieurs promotions de pays frères et amis dans le cadre de «la consolidation des moyens de coopération et de coordination» sur les plans régional, continental et international. M. Farinha a visité, en outre, le pavillon pédagogique où il a assisté à une partie des cours de formation dispensés au profit des lieutenants de police et de sûreté urbaine et la ville pilote qui permet aux stagiaires de faire des exercices de simulation. Il a assisté, par ailleurs, à de nombreuses exhibitions des stagiaires de cette école, dans différents exercices d’application et visité la piscine semi olympique de l’établissement.