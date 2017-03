Partenariat algéro-américain : 1.500 hectares pour la culture de la pomme de terre

Les firmes américaines consolident leur présence en Algérie dans les secteurs hors hydrocarbures. C’est le cas notamment pour le domaine de l’agriculture à travers l’implantation de mégaprojets dans ce domaine ; lesquels devraient assurer à l’Algérie une auto- suffisance en termes de production céréalière, laitière, de viande et de pomme de terre, souligne le président du Conseil d'affaires algéro-américain. La majorité de ces projets est effective et mise en route. D’ailleurs, les premières récoltes de pomme de terre sont prévues dès le mois de mai prochain. En effet, M. Smaïl Chikhoun qui s’exprimait hier matin sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, a expliqué que la première phase de ce projet agricole a consisté notamment à retenir une superficie de 1.500 hectares, sous pivot (sur les 16 pivots, 9 sont déjà en place), destinés à livrer, dans le courant du mois de mai 2017, les tonnages de pomme de terre. Il ajoute que ce mégaprojet va, à la longue, permettre « d’éliminer tout type d’importation, à commencer par la semence de pomme de terre. Il va stopper également l’importation de la poudre de lait et des céréales. Mieux, et c’est le plus important, il est question de pouvoir aller vers l’autosuffisance ». En effet, l’invité de la rédaction soutient haut et fort qu’avec quatre ou cinq projets similaires, l’Algérie pourra réaliser son autosuffisance en ce qui concerne ces produits alimentaires et même exporter les excédents. Il relève, dans ce cadre, que des discussions sont actuellement en cours pour « multiplier la création de pareils projets » dans les wilayas du grand Sud algérien, soit à Adrar et à El Ménéa (wilaya de Ghardaïa), en particulier. Appuyant ses dires par des chiffres communiqués par des experts américains, M. Chikhoun notera qu’en termes de lait, ce sont plus de 200 millions de litres qui seront produits annuellement à terme, soit, d’ici six à sept années. Pour la pomme de terre, il est question de la récolte de 297.000 tonnes, au moment où l’on s’attend également à 50.000 tonnes de maïs en grain, de 54.000 tonnes de blé dur, et de 4.000 tonnes d’amandes. « Dès qu’il y aura de l’autosuffisance, l’excédant partira systématiquement à l’exportation », souligne l’intervenant qui poursuit que « les Américains ont déjà leurs circuits pour la distribution vers l’export et que c’est tout a l’avantage de l’Algérie », a tenu à spécifier M. Chikhoun. Par ailleurs et en réponse à une question relative à la « polémique qui s’est enclenchée autour de ces projets, notamment sur les doutes exprimés quant à la réalisation des objectifs annoncés et des risques liés à l’usage d’OGM et de pesticides, susceptibles de contaminer la nappe phréatique », le président du Conseil d'affaires algéro-américain, et tout se montrant rassurant, a rappelé que « les partenaires algériens ont pris les devants en insistant sur l’emploi des seuls intrants bio « produits sur place » ; ce qui est, insiste-t-il, « très important ». M. Chikhoun signale, également, que si les groupements agricoles américains ont exprimé leur intérêt à s’implanter en Algérie, « c’est parce que celle-ci représente un portail pour gagner des parts de marchés dans le reste de l’Afrique ». Remarque importante à retenir, l’action principale entreprise au niveau du Conseil d’affaires algéro-américain consiste en fait, à diversifier les secteurs d’investissement, hors hydrocarbures. C’est ainsi que ce Conseil d’affaires a d’abord ciblé le pharmaceutique, en invitant plusieurs compagnies en Algérie. Aussi, l’intervenant a salué le fait qu’il existe aujourd’hui des partenariats algéro-américains dans le domaine pharmaceutique où des produits sont fabriqués ici en Algérie. Cela dit et depuis l’année dernière, le paquet a été mis dans l’agriculture parce que « c’est là où il y a un besoin, pour l’Algérie, afin d’aller vers l’autosuffisance et diminuer l’importation », d’où l’importance d’aller vers ces mégaprojets dans le domaine agricole, a-t-il tenu à souligner. Par ailleurs et en réponse à une question relative à l’éventuel intérêt des Américains au projet des 4.000 mégawatts d’énergie renouvelable dont l’appel d’offres sera lancé incessamment par le ministère de l’Energie, l’intervenant répond par l’affirmative. « Evidemment que les Américains seront intéressés. Ils feront partie de ceux qui vont aller vers cette concurrence », a-t-il affirmé mettant l’accent sur le fait que les Américains ont assez d’expérience dans ce domaine. Aussi, l’invité de la rédaction précise que « dans la ferme d’El Bayadh, il est question d’installer des énergies renouvelables pour que la ferme puisse bénéficier d’énergie autosuffisante par le photovoltaïque », en d’autres termes, de l’énergie solaire.

Enfin, et à la faveur de cette émission, le président du Conseil d’affaires algéro-américain, a annoncé qu’une délégation multisectorielle composée d’une centaine d’hommes d’affaires des Etats-Unis est attendue dans le courant du mois d’octobre prochain, en Algérie, pour s’informer sur les opportunités d’affaires dans d’autres secteurs d’activités. M. Chikhoun relève dans ce contexte qu’il s’agit en fait de la « plus forte délégation », rappelant que les délégations précédentes étaient composées généralement de trentaines d’hommes d’affaires et que celle d’octobre prochain sera forte d’une centaine. En somme, ce sera la première du genre avec un chiffre aussi important, soutient M. Chikhoun.

Soraya Guemmouri