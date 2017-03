Entretien , Mourad Rahmouni entraîneur de la JSK : « Le maintien notre priorité »

Votre sentiment après la qualification de la JSK en coupe de la CAF ?

On est franchement content de cette qualification. C’est toujours une bonne chose de faire un bon résultat, pour l’équipe et le groupe. Cela redonne confiance aux joueurs et les motive, surtout dans la situation actuelle de l’équipe. La JSK a des traditions en compétition africaine et donc une réputation à défendre.

La victoire a été très difficile à arracher. Heureusement qu’il y a eu l’éclair de Boulaouidet à la dernière minute…

Ce que l’on retient de ce match face à l’Etoile du Congo, c’est la qualification. C’est ce qui compte dans ce genre de confrontation. Nos joueurs se sont donnés à fond. Ils ont essayé de s’appliquer et de ne pas se précipiter comme on le leur a demandé. Ils ont été patients et ont fourni beaucoup d’efforts. Au final, ils ont bien été récompensés. Boulaouidet a inscrit un joli but, tant mieux pour lui que pour la JSK. Notre qualification est méritée devant une équipe coriace et bien organisée dans son camp. Mais, comme tout le monde l’a vu, notre équipe a totalement dominé le match et notre gardien Asselah a passé un après-midi tranquille.



Le public a répondu présent…

On tient à remercier vivement nos supporters qui sont venus nombreux soutenir leur équipe, malgré ses déboires en Championnat et la situation difficile que traverse le club. Je tiens à leur rendre un vibrant hommage et je leur demande de continuer à soutenir l’équipe qu’on doit, coûte que coûte, sauver de la relégation. Avec Moussouni, on a accepté cette difficile mission par amour à la JSK. On fera tout pour qu’elle se maintienne en

Ligue-1.



Ne craigniez-vous pas que la participation de la JSK à la coupe de la CAF pourrait se répercuter négativement sur l’équipe en championnat du fait du surmenage ?

La JSK représente l’Algérie en coupe de la CAF. Elle n’a pas le droit de ne pas se donner à fond dans cette compétition. Certes, c’est difficile d’être sur plusieurs fronts à la fois, surtout qu’on est aussi en course en coupe d’Algérie. Toutefois, on essayera de gérer les choses intelligemment. J’estime que la qualification au prochain tour de la coupe de la CAF et la victoire contre l’équipe congolaise sont bénéfique sau groupe sur les plans mental et psychologique. J’espère que cela provoquera le déclic en championnat où le maintien est notre priorité, notamment lors de notre prochain match face au Mouloudia d’Alger. La JSK n’a pratiquement plus droit à l’erreur. On doit récolter un maximum de points lors de la dernière ligne droite du championnat, qui s’annonce des plus difficiles pour l’ensemble des équipes, selon qu’elles jouent le haut du tableau ou pour le maintien.

Réalisé par :

Mohamed-Amine Azzouz