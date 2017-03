Handisport : Grand Prix Fazaa (1re Journée) : Huit médailles, dont cinq en or

Kelfat L'Algérie a remporté un total de huit médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze) et un record du Monde, lundi lors des épreuves de la 1re journée du Grand Prix de Fazaa de Dubaï aux Émirats arabes unis (20-23 mars), premier d'une série de neuf prévus un peu partout dans le monde pour le compte du programme du Comité international paralympique (IPC). La championne paralympique des derniers jeux de Rio, Asmahan Boudjadar, s'est adjugée l'or du concours du Javelot (F33/34), avec un jet à 12,82 m (réalisé lors de son 6e et dernier essai), totalisant 921 points, le tout assorti d'un nouveau record du monde de la spécialité, amélioré de 83 centimètres. Boudjadar qui affiche une forme éblouissante en ce début de saison a dominé le concours devant les Emiraties, Bani Khaled Salem 9. 39m (527 pts) et Thuraya Alzaabi 11.03 (201 pts).

De son côté, Lahouari Bahlaz a ajouté une autre médaille en vermeil à l'Algérie, en gagnant haut la main le concours du Club (F32), grâce à ses 31,86 m, réalisés lors de 6e et dernier essai. Son compatriote, Karim Betina, s'est contenté de la 4e place (22,81m au dernier essai), alors que le podium du concours a été complété par le médaillé de bronze des derniers paralympiques, le Britannique ,Stephen Miller (28,82 mètres), et le Tchèque, Frantisek Serbus (25.99m). La 3e consécration algérienne était l'oeuvre de Sofiane Hamdi, vainqueur de l'épreuve du (200 m T37) en 24.14, battant au passage, le médaillé d'argent paralympique, l'Egyptien, Mostafa Mohamed (24.67) et le Thailandais ,Sakphet Saewang (26.91).

Le jeune Fouad Baka, tout nouveau en handisport, a réussi a damné le pion à ses concurrents au 800 m (T13/20), en un temps de 1:59.0, devançant le Malaysien, Muhd Nurdin Ibrahim (2:01.7) et l'Indien, Ramkara Singh (2:02.6). Pour sa part, Madjid Djemai, médaillé de bronze des derniers JP-2016, s'est adjugé l'or du 800 m (T36/37/38) en 2:09.1, devant son compatriote Sid Ali Bouzourine (2:13.5) et le Thailandais, Surasak Damchoom (2:14.5). La récolte du handisport algérien s'est poursuivi, avec une seconde médaille d'argent du lanceur de disque (F33), Kamel Kardjena, qui l’a jeté à 24,62 m, devant le champion paralympique allemand, Daniel Scheil (23,05 m) et derrière le Saoudien, Hani Alnakhli (31,03 m).

L'unique médaille de bronze algérienne de la journée est revenue à Alle Boukhalfa Allel au 200 m (T35/36-42), réussissant un chrono à 27.42. Les deux premières places ont été glanées par les Britanniques, Paul Blake (25.73) et Jordan Howe (27.31). Engagé dans l'épreuve du 200 m, classe jumelée (T51-52), l'Algérien, Mohamed Berrahal (T51) a pris la 4e place de l'épreuve avec un chrono à 41.19 qui constitue un nouveau record d'Afrique de la spécialité. La course a été remportée par le Suisse, Beat Boesch (32.69) devant le Portugais, Mario Trindade (33.58), et le Japonais, Naoyuki Matsumoto (35.40).



Résultats des Algériens (1re journée) :

• Médaillés d'or :

Asmahan Boudjadar (javelot)

Lahouari Bahlaz (club F32)

Sofiane Hamdi (200 m T37)

Fouad Baka (800 m T13/20)

Madjid Djemai (800 m T36/37/38)

• Médaillés d’argent :

Kamel Kardjena (Disque F33)

Sid Ali Bouzourine (800 m T 36/37/38)

Médailles de bronze :

Boukhalfa Allel (200 m T35/36-42)

• Classement :

Mohamed Berrahal (200 m T51/52) 4e

Karim Betina (Club F32) 4e