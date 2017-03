JSK : Les Canaris mettent le cap sur le Classico

L’euphorie de la qualification aux barrages des poules de la coupe de la CAF passée, les Canaris ont repris lundi le chemin des entrainements avec la perspective d’affronter le MC Alger lors d’un Clasico de tous dangers. Sportivement cela s’entend. Menacée directement de relégation, la JSK doit impérativement éviter la défaite s’il veut garder encore ses chances de maintien.

Une défaite, en effet, risque de compliquer un peu plus les choses et accroitre la pression sur un groupe déjà affaibli par une saison des plus difficiles. Le duo Rahmouni-Moussouni espère en effet garder la bonne dynamique née des victoires en coupe de la CAF et renouer avec les bons résultats en Championnat. Car, quand bien même la qualification pour le dernier tour préliminaire de la coupe de la CAF a été saluée par tout le monde, cela reste un bonus dans la mesure où l’objectif principal de la JSK reste le maintien. Faouzi Moussouni a d’ailleurs mis l’accent sur la nécessité de réussir un sans-faute durant cette dernière ligne droite du Championnat ou chaque point vaut son pesant d’or dans le décompte final. C’est l’objectif qui lui a été assigné avec Rahmouni à son arrivée à la JSK pour une mission le moins que l’on puisse dire de tous les dangers. Le match face au MCA ne se présente, en tous les cas, pas sous les meilleurs auspices pour les Canaris qui risquent de perdre leur attaquant attitré, El Hadi Boulaouidat –auteur du but qualificatif face à l’Etoile du Congo en coupe de la CAF- qui souffre selon toute vraisemblance d’une douleur musculaire. On ne connait pas exactement la nature de sa blessure mais il semblerait que ce soit grave dans la mesure où il a dû faire l’impasse sur la séance d’entraînement de mardi. Boulaouidat a effectué une échographie mercredi dernier. Par conséquent, il pourra prendre part au match du MCA, qui, d’ores et déjà, s’annonce comme décisif pour les Canaris.

A. B.